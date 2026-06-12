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逾6,500億元商譽減損恐壓獲利？台新新光金董座吳東亮親揭兩大底氣

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台新新光金控。圖／本報資料照片
台新新光金控。圖／本報資料照片

台新新光金（2887）合併後產生高額商譽，市場關注減損風險。董事長吳東亮12日首度表態，對商譽不會減損有信心，主要有兩大原因，一是合併後業績持續成長，二是新光人壽債券雖有評價差異，但持有到期後本金可全數收回。

吳東亮表示，去年底已完成商譽減損測試，「沒有問題」。

台新金2025年7月24日合併新光金，依會計準則認列收購價格與新光金淨資產公允價值間的差額，因此帳上產生商譽。

據2025年底財報，台新金收購對價約2,452億元，可辨認新光金淨資產公允價值為負4,103億元，加上非控制權益約4億元，母金控商譽約6,559億元，其中下推至新光人壽約6,454億元。

最關鍵的是新光金可辨認淨資產是「負數」。壽險圈指出，這代表在會計衡量下，新光金負債高於資產，或保險負債評價偏高，使淨資產呈現負值。

依會計規定，商譽須每年進行減損測試。若未來現金流不足以支撐商譽價值，就必須認列減損損失，直接影響獲利與淨值。

在合併後首場股東會上，有股東關切商譽風險。吳東亮表示，商譽是依會計準則規定認列，外界常解讀為「買貴了」，但從合併後的經營成果來看，集團業績持續成長，當初付出的價格是值得的。

他指出，公司依法每年都須進行商譽減損測試，去年底完成首次測試且結果良好。未來隨子公司整併完成，商譽將下推（push down）到各子公司，再由各子公司分別進行測試。

至於商譽的重要來源之一新壽AC債券，財務長表示，當時受到利率及匯率環境影響，部分按攤銷後成本衡量（AC）的債券，公允價值低於帳面成本，因此在合併時產生評價差異。

吳東亮解釋，合併當天必須依市場價格入帳，但這些債券本身信用品質沒有問題，只要發債機構未違約或倒閉，持有到期後仍可全數收回本金。

他強調，相關評價差異，只是會計準則在特定時點反映市場價格的結果，不代表真正發生損失。

台新新光金認為，各子公司營運動能穩定，相關債券也將陸續到期回收。在業績持續成長與資產價值逐步回升下，商譽實質減損風險很低。

新光金 台新新光金 吳東亮

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