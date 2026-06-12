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13家金控前五月賺3,674億元 全年挑戰史上新高有戲

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
以獲利規模觀察，富邦金以前五月稅後純益878.5億元穩居金控獲利王。 圖／富邦金控提供
以獲利規模觀察，富邦金以前五月稅後純益878.5億元穩居金控獲利王。 圖／富邦金控提供

13家上市金控5月獲利全數出爐。在台股價量齊揚帶動下，13家金控5月合計稅後純益759.04億元，改寫史上最強5月；累計前五月大賺3,673.93億元，年增136%，同步創下歷史同期新高。

去年同期受新台幣急升衝擊壽險獲利，今年隨資本市場回穩、股市交投熱絡，帶動壽險、證券及財管業務同步成長，成為金控獲利大爆發主因。

值得注意的是，13家金控前五月獲利已達2024年全年獲利高峰6,267億元的58.6%，不到半年就完成近六成進度。若下半年股債市維持穩健表現，全年獲利有機會挑戰歷史新高。

從成長幅度來看，共有凱基金（2883）、國票金（2889）、台新新光金（2887）、元大金（2885）及富邦金（2881）等五家金控累計獲利較去年同期翻倍。其中凱基金年增逾11倍最亮眼，台新新光金與國票金年增超過四倍，元大金及富邦金也呈現倍數成長。

以獲利規模觀察，富邦金以前五月稅後純益878.5億元穩居金控獲利王；國泰金（2882）599.3億元排名第二；台新新光金348.8億元與中信金（2891）347.9億元分居第三、第四；元大金則以290.6億元排名第五。

法人指出，今年前五月金控獲利大幅成長，主要受惠壽險投資收益回升、台股成交量維持高檔，以及財富管理手續費收入增加。

若下半年市場維持目前熱度，金控業全年獲利有望續向上推升，挑戰改寫歷史紀錄。

金控 壽險 國泰金

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