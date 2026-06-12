中信銀出資7500萬美元參與企業投資美國融資保證機制

中國信託商業銀行今（12）日出席國家發展委員會的企業投資美國融資保證機制出資意向書簽約典禮，在行政院副院長鄭麗君、國發會主任委員葉俊顯、美國在台交流協會處長谷立言及銀行公會理事長董瑞斌的見證下，由中國信託銀行董事長陳佳文代表簽署，將以最高級距7500萬美元（約24億元台幣）出資響應，展現金融業支持企業拓展海外市場的堅定承諾。

除了台灣銀行出資7500萬美元之外，中信銀是另一家以最高等級出資的銀行。對此，中信銀表示，將發揮美國在地網絡優勢，提供企業跨境金融支持。

此次國發會「企業投資美國融資保證機制」攜手國內15間公、民營銀行參與，募資共5.75億美元，加上國發基金出資8億美元，首期專款達到13.75億美元，預估可提供550億美元的融資額度。

中信銀也表示，本機制核心亮點在於建立「政府與銀行共同承擔」的風險共擔模式，由國發基金提供信用增強支持，對中信銀行而言，參與本機制可取得充足的融資保證額度，在國發基金共同承擔風險的架構下，當企業赴美發展，面臨大額資本支出及營運周轉等需求，能有效強化授信風險胃納，提升對單一企業客戶的授信承作量能，滿足企業高規格的跨國布局。

中信銀分析，隨全球地緣政治變化與產業鏈重組趨勢持續發酵，美國成為半導體、資通訊（ICT）等關鍵產業鏈的重要戰略據點，中信銀行深耕美國市場，旗下擁有紐約分行、洛杉磯辦事處，同時正在申設洛杉磯分行與德州辦事處，更有美國子行CTBC Bank USA網絡，旗下擁有20家分行，遍布於加州、紐約及紐澤西州，具備跨境專業服務團隊，中信銀行將能有效連結「台灣企業」與「美國在地金融需求」，為企業赴美投資提供一條龍式的跨境金融支持。

結合長年累積的跨境金融與全球據點優勢，中信銀行透過參與國發會「企業投資美國融資保證機制」，與政府並肩合作，將全力支持台灣核心產業穩健擴張全球版圖，亦有助中信銀行與赴美投資企業的合作關係，進一步拓展海外金融業務，帶動業務量能擴張，與政府、企業攜手，實現「根留台灣、布局全球」的共榮願景。