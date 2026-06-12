快訊

高雄化學材料工廠爆炸！烈焰濃煙竄天 目擊者驚呼別靠近：連水溝都有易燃物

資產多狂？馬斯克成史上首位兆美元富豪 身價比台灣GDP還高

聽新聞
0:00 / 0:00

陳建宏轉任富邦產險獨立董事 致力科技打詐、助企業客戶ESG綠色轉型

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
富邦金控旗下子公司人事調整，原富邦人壽獨立董事陳建宏轉任富邦產險獨立董事。陳建宏表示，將協助富邦產險引領綠色保險風潮，協助企業客戶進行綠色轉型。圖／富邦人壽提供
富邦金控旗下子公司人事調整，原富邦人壽獨立董事陳建宏轉任富邦產險獨立董事。陳建宏表示，將協助富邦產險引領綠色保險風潮，協助企業客戶進行綠色轉型。圖／富邦人壽提供

富邦金控旗下子公司人事調整，原富邦人壽獨立董事陳建宏轉任富邦產險獨立董事。陳建宏今天就任新職，他表示，詐騙與洗錢手法層出不窮，產險業必須透過科技升級強化「打詐防詐」與「洗錢防制」；在「企業ESG」層面，將協助富邦產險引領綠色保險風潮，協助企業客戶進行綠色轉型。

陳建宏過去在富邦人壽獨董任內，致力於社會安全網、醫療婦幼人權，以及企業永續等面向，轉任富邦產險後，他表示將繼續關注產險業當前最關鍵的五大核心議題：打詐防詐、洗錢防制、公平待客、人權保障及企業 ESG。

陳建宏表示，隨著數位科技發展，面對詐騙與洗錢，產險業作為民眾資產防護網的前線，必須透過科技升級強化「打詐防詐」與「洗錢防制」的識詐防禦機制，嚴格為社會大眾把關。

同時，他將全力深化「公平待客」原則與「人權保障」，從核保到理賠落實誠信金融，保障弱勢族群權益；在「企業ESG」層面，將協助富邦產險引領綠色保險風潮，協助企業客戶進行綠色轉型，實踐環境保護與永續治理（ESG）的承諾，為產險業建構兼具正義與韌性的發展新局。

陳建宏擁有多元的人權、綠能、醫法、國防、公職等背景，以及多年投身金融友善的實務經驗，此次轉任盼為產險業注入強健動能，協助富邦產險在多變的金融環境中落實高標準的企業社會責任。

洗錢 富邦人壽 富邦金控

延伸閱讀

富邦金股東會／通過現金股利4.25元 董事改選「管中閔出任獨董」

玉山金股東會／董事會改選完成 黃男州續任董座、麥寬成卸任交棒二代

國泰金股東會／通過配息3.5元 今年續導入AI優化營運

陳永興：超越黨派 以超然立場發揮監院功能

相關新聞

中信銀出資7500萬美元參與企業投資美國融資保證機制

中國信託商業銀行今（12）日出席國家發展委員會的企業投資美國融資保證機制出資意向書簽約典禮，在行政院副院長鄭麗君、國發會主任委員葉俊顯、美國在台交流協會處長谷立言及銀行公會理事長董瑞斌的見證下，由中國信託銀行董事長陳佳文代表簽署，將以最高級距7500萬美元（約24億元台幣）出資響應，展現金融業支持企業拓展海外市場的堅定承諾。

麗升擬斥資5億元取得富威12%股權 另設美國子公司投11%高息特別股

麗升能源（8087）於12日晚間連續公告三項重大策略投資案。董事會決議斥資新台幣5億元，擬於集中市場取得綠電轉供業者富威電力（6994）普通股，預計取得約8,833張，持股比例將達12％，一舉躍升為僅次於森崴能源（6806）的第二大股東；同時也宣布設立美國全資子公司，並投資美商特別股。

陳建宏轉任富邦產險獨立董事 致力科技打詐 助企業客戶ESG綠色轉型

富邦金控旗下子公司人事調整，原富邦人壽獨立董事陳建宏轉任富邦產險獨立董事。陳建宏今天就任新職，他表示，詐騙與洗錢手法層出不窮，產險業必須透過科技升級強化「打詐防詐」與「洗錢防制」；在「企業ESG」層面，將協助富邦產險引領綠色保險風潮，協助企業客戶進行綠色轉型。

第一金獲利／5月34億元、前五月148億元雙飆高 EPS 1.03元

第一金（2892）5月稅後純益34億元，寫史上單月新高，月增7.7%；累計前五月稅後純益148億元，同樣改寫歷史同期新高，年增31.6%，每股稅後純益達1.03元。

玉山金股東會／通過1.4元現金股利 合併三商壽換股比例調整了

玉山金（2884）12日股東會通過今年發放現金股利1.4元。除權息交易日訂於7月1日。由於發放股利，玉山金依與三商壽（2867）股份轉換契約調整換股比例為三商壽每1股普通股換發玉山金控0.2596股普通股(原公告為0.2486股)。

外資回補台股、新台幣小升1.3分 週線仍連2貶

美國總統川普宣布取消空襲伊朗的計畫，且傳出可望達成協議，美股大漲，激勵台股收漲逾千點，不過新台幣匯率反應相對淡定，收盤收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。