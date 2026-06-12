陳建宏轉任富邦產險獨立董事 致力科技打詐、助企業客戶ESG綠色轉型

富邦金控旗下子公司人事調整，原富邦人壽獨立董事陳建宏轉任富邦產險獨立董事。陳建宏今天就任新職，他表示，詐騙與洗錢手法層出不窮，產險業必須透過科技升級強化「打詐防詐」與「洗錢防制」；在「企業ESG」層面，將協助富邦產險引領綠色保險風潮，協助企業客戶進行綠色轉型。

陳建宏過去在富邦人壽獨董任內，致力於社會安全網、醫療婦幼人權，以及企業永續等面向，轉任富邦產險後，他表示將繼續關注產險業當前最關鍵的五大核心議題：打詐防詐、洗錢防制、公平待客、人權保障及企業 ESG。

陳建宏表示，隨著數位科技發展，面對詐騙與洗錢，產險業作為民眾資產防護網的前線，必須透過科技升級強化「打詐防詐」與「洗錢防制」的識詐防禦機制，嚴格為社會大眾把關。

同時，他將全力深化「公平待客」原則與「人權保障」，從核保到理賠落實誠信金融，保障弱勢族群權益；在「企業ESG」層面，將協助富邦產險引領綠色保險風潮，協助企業客戶進行綠色轉型，實踐環境保護與永續治理（ESG）的承諾，為產險業建構兼具正義與韌性的發展新局。

陳建宏擁有多元的人權、綠能、醫法、國防、公職等背景，以及多年投身金融友善的實務經驗，此次轉任盼為產險業注入強健動能，協助富邦產險在多變的金融環境中落實高標準的企業社會責任。