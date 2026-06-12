13家金控前5月獲利逾3673億元 年增136%

5月台股續旺，資本市場活絡激勵13家上市金控獲利表現，稅後盈餘合計新台幣759.04億元，累計前5月獲利合計達3673.93億元，年增136%，寫下3位數成長佳績。

13家金控5月受惠股市多頭氛圍延燒，旗下子公司獲利動能強勁，相較去年同期受新台幣強勢升值拖累，今年5月繳出亮眼成績單，稅後盈餘合計759.04億元，超越2024年紀錄寫「最強5月」，前5月累積稅後獲利3673.93億元，相較去年同期增加136%。

面對資本市場大好，金控趁機實現股市資本利得，若加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分損益，富邦金調整後的累計前5月獲利達1591.8億元，超越歷年全年獲利表現；國泰金累計調整後獲利逾1250億元，也已超越2025年全年獲利1076億元。

富邦金5月自結稅後淨利157.7億元，累計前5月獲利878.5億元，創下歷史同期新高，年成長122%，每股盈餘（EPS）為6.27元，穩居金控第一。富邦人壽5月稅後淨利78.2億元，累計前5月稅後淨利538.9億元，子公司銀行、產險、證券、投信單5月與累計前5月獲利皆創歷史同期新高。

國泰金5月稅後淨利140億元，累計稅後淨利達599.3億元，年成長55%，EPS為4.07元。國泰金表示，受惠資本市場反彈，金融資產評價回升，國泰人壽5月稅後淨利89.3億元，累計稅後淨利達348.7億元，子公司包含銀行、產險、證券與投信累計獲利也創歷年同期新高。

元大金5月受惠股市交易熱絡與資本市場活絡帶動，自結稅後淨利達71.47億元，累計稅後淨利為290.6億元，相較去年同期成長高達200%，旗下證券、銀行、期貨、人壽、投信子公司與金控前5月獲利齊創歷史新高，EPS為2.18元。

中信金5月稅後盈餘62.91億元，累計前5月獲利347.9億元，年增近41%，創下歷年同期新高，EPS為1.78元。中信銀放款與財富管理業務動能強勁，單月獲利60.4億元，累計前5月獲利269.45億元，年成長17%，除了淨利差擴大外，以財富管理業務表現最亮眼，收入成長幅度達4成。

永豐金5月自結稅後淨利44.58億元，累積稅後淨利為202.91億元，年增96%，EPS為1.4元，各財務表現均創歷史同期新高。永豐金表示，主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動，包括永豐銀行、永豐金證券累積稅後淨利均創新高。

台新新光金5月獲利60.3億元，前5月獲利348.8億元創新高，較去年合併前的台新金成長432%，EPS為1.36元。受惠於核心業務動能強勁，子公司台新銀行、新光銀行、台新證券累積獲利均創同期新高，新光人壽也適時實現FVOCI股票資本利得，持續貢獻未分配盈餘。

凱基金5月自結稅後獲利47.43億元，累計獲利223.3億元，EPS為1.32元。凱基人壽持續掌握市場契機，累計前5月獲利76.87億元，5月則因台股加權指數與成交量能再創新高，凱基證券累計大賺129.06億元，年成長377%，凱基銀行受惠存放款規模放大、財管手續費增加，累計獲利35.9億元，年增3成。

玉山金5月自結稅後淨利34.86億元，累積稅後淨利177.27億元，創歷年同期新高，較去年同期增加25%，EPS為1.1元。

4大公股金控方面，兆豐金5月獲利37.81億元，累積獲利180.35億元，EPS達1.22元，續居公股龍頭；華南金累積稅後淨利144.69億元，EPS為1.04元；第一金累積稅後淨利148.01億元，EPS為1.03元；合庫金累計稅後淨利112.19億元，EPS為0.69元。