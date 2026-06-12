中信銀行出資7,500萬美元 參與「企業投資美國融資保證機制」

中信銀行積極響應政策，全力支持企業深化全球供應鏈布局，12日出席國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽約典禮，在行政院副院長鄭麗君、國發會主任委員葉俊顯、美國在台交流協會處長谷立言及銀行公會理事長董瑞斌的見證下，由中國信託銀行董事長陳佳文代表簽署，將以最高級距7,500萬美元（約新臺幣24億元）出資響應，展現金融業支持企業拓展海外市場的堅定承諾。

國發會「企業投資美國融資保證機制」攜手國內15間公、民營銀行參與，募資共5.75億美元，加上國發基金出資8億美元，首期專款達到13.75億美元，預估可提供550億美元的融資額度予客戶。本機制核心亮點在於建立「政府與銀行共同承擔」的風險共擔模式，由國發基金提供信用增強支持，對中信銀行而言，參與本機制可取得充足的融資保證額度，在國發基金共同承擔風險的架構下，當企業赴美發展，面臨大額資本支出及營運周轉等需求，能有效強化授信風險胃納，提升對單一企業客戶的授信承作量能，滿足企業高規格的跨國布局。

隨全球地緣政治變化與產業鏈重組趨勢持續發酵，美國成為半導體、資通訊（Information and Communication Technology, ICT）等關鍵產業鏈的重要戰略據點，中信銀行深耕美國市場，旗下擁有紐約分行、洛杉磯辦事處，同時正在申設洛杉磯分行與德州辦事處，更有美國子行CTBC Bank USA網絡，旗下擁有20家分行，遍布於加州、紐約及紐澤西州，具備跨境專業服務團隊，中信銀行將能有效連結「臺灣企業」與「美國在地金融需求」，為企業赴美投資提供一條龍式的跨境金融支持。

結合長年累積的跨境金融與全球據點優勢，中信銀行透過參與國發會「企業投資美國融資保證機制」，與政府並肩合作，全力支持臺灣核心產業穩健擴張全球版圖，亦有助中信銀行與赴美投資企業的合作關係，進一步拓展海外金融業務，帶動業務量能擴張，與政府、企業攜手，實現「根留臺灣、布局全球」的共榮願景。