外資回補台股、新台幣小升1.3分 週線仍連2貶

美國總統川普宣布取消空襲伊朗的計畫，且傳出可望達成協議，美股大漲，激勵台股收漲逾千點，不過新台幣匯率反應相對淡定，收盤收31.618元，僅小升1.3分，台北及元太外匯市場總成交金額27.28億美元。由於本週熱錢大舉撤離，新台幣週線收下連2黑。

美國總統川普取消空襲伊朗計畫，帶動國際股市強彈，台股今天在AI族群領軍反攻之下，早盤漲逾1649點，寫盤中史上第2大漲點，終場漲1019.58點，收在44169.04點。三大法人同步買超，其中外資回補286.9億元，終止連6賣。

儘管台股強勢反彈，新台幣兌美元未能同步勁揚，今天以31.58元開盤後，先是小幅走升至盤中高點31.56元，隨即急殺至低點31.687元，午後轉為震盪整理，終場以小升作收，匯價連2升。

外匯交易員指出，經歷幾天的調節，市場情緒已經慢慢冷靜，成交量收斂至30億美元以下，而川普暗示可能就快與伊朗簽署協議，有效提振投資人風險偏好，今天匯市已經感受到外資轉為雙向，開始有些回補台股動作，匯價得以止貶。

回顧新台幣走勢，本週以8日的「黑色星期一」拉開序幕，多重利空衝擊之下，熱錢大舉撤離亞洲，新台幣隨之重挫，出口商火速進場拋匯，央行也加強防守力道，貶幅得以收斂，但交投也爆出驚天巨量，9日外匯市場總成交金額衝上47.46億美元，創史上第二大。

而後市場疑慮漸消，風險偏好回升，外資回補台股，加上匯價貶至波段低點，出口商加大拋匯力道，為匯價提供支撐。新台幣本週呈現先貶後升，但累計仍貶值1.43角或0.45%，週線連2貶。

外匯交易員表示，市場憂慮情緒降溫，有助於緩和貶勢，但下週即將迎來美國聯準會利率決策會議，投資人屏息以待，在此之前，很難有大行情出現，新台幣應延續區間盤整格局。