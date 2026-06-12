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北富銀攜國發會簽企業投資美國融資保證機制意向書 將出資2,500萬美元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行響應國發會「企業投資美國融資保證機制」，於12日簽訂出資意向書，以行動支持台灣企業拓展美國市場。台北富邦銀行／提供
台北富邦銀行響應國發會「企業投資美國融資保證機制」，於12日簽訂出資意向書，以行動支持台灣企業拓展美國市場。台北富邦銀行／提供

面對全球供應鏈加速重組、企業跨境布局需求升溫，台北富邦銀行響應國家發展委員會推動之「企業投資美國融資保證機制」，於12日簽訂出資意向書，以行動支持台灣企業拓展美國市場，公私協力強化企業投資環境。

國發會規劃內容，本機制是由政府透過信用保證方式，支持金融機構提供上限2,500億美元之企業授信額度，協助赴美投資企業取得資金；機制並規劃提供企業最高五成融資保證，資金用途涵蓋機器設備等資本性支出、營運資金，以及產業聚落發展所需資金。

北富銀已於今年5月13日經董事會決議通過，出資2,500萬美元參與此項計畫。北富銀表示，美國市場產業生態系完整、市場規模廣大，是台灣企業重要的海外投資目的地之一，此次響應融資保證機制，不僅是對國家政策的支持，更展現北富銀對企業海外發展需求的重視，未來將結合企業金融、跨境授信與風險管理專業，積極協助客戶穩健布局國際市場。

北富銀進一步指出，當前企業赴美投資不只是單一設廠行為，更牽動供應鏈整合、設備採購、營運資金調度及產業聚落成形等多元金融需求。藉由本次與政府協力，銀行可在兼顧授信審慎原則與風險控管的前提下，為具備實質投資需求及成長潛力的企業提供更完整的融資支持，協助台灣產業在全球競爭中持續保有韌性與優勢。

展望未來，北富銀將持續配合政府推動「根留台灣、布局全球」政策方向，深化對企業海外布局的金融支持，並以更完整的跨境金融服務，陪伴客戶拓展新市場、串聯新商機，為台灣產業升級與國際競爭力提升注入穩健動能。

北富銀 國發會 美國

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