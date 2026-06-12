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兆豐銀行出資5,000萬美元響應政府「企業投資美國融資保證機制」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐銀行董事長董瑞斌（圖中）12日出席「企業投資美國融資保證機制」簽訂典禮，代表兆豐銀行簽署出資意向書，響應政府支持企業赴美投資政策。兆豐金控／提供
兆豐銀行董事長董瑞斌（圖中）12日出席「企業投資美國融資保證機制」簽訂典禮，代表兆豐銀行簽署出資意向書，響應政府支持企業赴美投資政策。兆豐金控／提供

為協助台灣企業掌握美國市場投資契機及全球供應鏈布局，兆豐銀行積極響應政府推動「企業投資美國融資保證機制」，透過參與保證基金與提供整合金融服務，協助企業取得赴美投資所需資金，強化全球供應鏈競爭力。兆豐銀行董事長董瑞斌12日出席出資意向書簽訂典禮，並與行政院鄭麗君副院長及銀行同業共同簽訂意向書，希望透過政府與金融機構攜手合作，建立風險分擔機制，協助台灣企業穩健拓展國際市場。

兆豐銀行表示，台灣企業在半導體、AI 應用、電子製造服務及關鍵零組件供應鏈中具備深厚競爭優勢，隨著美國市場投資需求擴大，科技業對中長期資金、美元授信、外匯避險、跨境資金調度及海外營運金融服務的需求亦同步增加，兆豐銀行憑藉長期深耕企業金融、國際金融及外匯業務的經驗，提供企業從投資規劃、融資安排到海外營運的整合金融服務，可透過美國地區分行提供更廣泛融資、資金調度與跨境金融等全方位支援。

兆豐銀行強調，企業赴美投資不只是資金需求，更是營運模式、供應鏈管理與國際金融能力的全面升級。「企業投資美國融資保證機制」為國內公民營15家銀行及國發會出資成立保證基金，依國發會規劃約62.5億美元，並分五期挹注，兆豐銀行本次規劃出資5,000萬美元，協助有意赴美投資企業取得所需資金，資金用途涵蓋機器設備等資本支出、充實營運資金及發展產業聚落等面向。

未來，兆豐銀行將持續配合政府政策方向，發揮公股銀行穩健經營與國際金融服務優勢，並聯合美國地區分行即時在地服務強項，成為企業前進美國市場的重要金融夥伴，共創「政府落實經貿戰略、銀行拓展國際版圖、企業成功布局全球」三贏局面。

兆豐銀行董事長董瑞斌（圖左三）12日出席「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，並與行政院副院長鄭麗君（圖中右）、國發會主委葉俊顯（圖中左）、財政部政務次長阮清華（圖右四）、金管會主委彭金隆（圖左五）、AIT處長谷立言（圖右五）及其他出資銀行代表共同合影。兆豐金控／提供
兆豐銀行董事長董瑞斌（圖左三）12日出席「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，並與行政院副院長鄭麗君（圖中右）、國發會主委葉俊顯（圖中左）、財政部政務次長阮清華（圖右四）、金管會主委彭金隆（圖左五）、AIT處長谷立言（圖右五）及其他出資銀行代表共同合影。兆豐金控／提供

兆豐銀行 美國 鄭麗君

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