快訊

斷交3年宏都拉斯仍欠我133億 吳志中證實追討：該歸還的都要歸還

他搭國內線班機被要求看護照一票人不信 內行人曝原因：是真的

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣AI動能全球居冠 鄧白氏：AI競賽已從技術導入轉向商業價值驗證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鄧白氏台灣數據長呂苑玲。圖／鄧白氏提供
鄧白氏台灣數據長呂苑玲。圖／鄧白氏提供

全球企業正加速導入人工智慧（AI），但市場關注焦點已從「是否導入AI」逐步轉向「能否創造實際價值」。根據鄧白氏（Dun & Bradstreet）最新發布的AI動能指數（AI Momentum Index），台灣以72分拿下全球最高分，不僅大幅領先亞洲其他市場，更較上一季53分大幅成長19分，成為推升全球AI成熟度提升的重要動力來源。

鄧白氏全球營運與轉型執行副總裁鮑文安（Julian Prower） 指出，AI動能指數並非單純衡量企業是否使用AI，而是透過八大維度綜合評估企業AI成熟度，包括AI投資、AI價值、數據就緒度、風險緩解、人才準備度、技術完備度、投資報酬率（ROI）以及發展階段等指標。透過長期追蹤這些數據，企業可以掌握自身AI發展現況、投資成效與未來優先布局方向。

鄧白氏台灣數據長呂苑玲在隨後補充說明強調，台灣本季不僅取得全球最高分，同時也是全球成長速度最快的市場之一，顯示企業導入AI的積極程度與成熟度正快速提升。她指出，AI動能指數最大的意義在於協助企業理解自身在AI發展過程中的優勢與不足，進而做出更精準的投資與營運決策。

她強調，AI競爭已不再只是技術能力的競爭，而是企業整體經營能力的競爭。企業在導入AI後，真正面臨的挑戰包括數據治理、人才培育、法規遵循以及投資效益驗證等面向。唯有將AI融入企業日常營運流程與商業模式，才能真正創造價值，而非停留在技術展示階段。

從台灣獲得全球最高評價來看，背後也反映出台灣完整AI產業鏈所形成的優勢。從半導體設計、晶圓製造、先進封裝、AI伺服器，到資料中心與系統整合，台灣已建立全球少見的完整生態系。近年包括台積電、聯發科、日月光及廣達等企業持續受惠AI浪潮，也進一步帶動整體產業對AI投資與應用的熱度。

呂苑玲指出，若回顧AI發展歷程，2025年企業最關心的問題仍是「有沒有導入AI」；但進入2026年後，市場焦點已經轉向「AI能否創造商業價值與投資報酬率」。這代表AI市場正從導入階段邁向實際落地與規模化應用階段。

她認為，台灣能夠在全球AI動能排名中居冠，關鍵並非單純增加AI投資，而是在於企業開始將AI視為提升營運效率與創造競爭優勢的重要工具，並同步建立數據治理、人才培育及商業模式創新能力。

隨著全球AI產業進入價值驗證的新階段，台灣的角色也正從過去的AI硬體供應鏈重鎮，逐步轉型為AI應用與商業化落地的重要實驗場，未來發展動能備受國際市場關注。

美商鄧白氏全球營運與轉型執行副總裁鮑文安今日公布最新調查，台灣不僅是AI生產重心，企業投注在AI的動能評分居全球之冠，數據管理已成為企業競爭核心。記者簡永祥／攝影
美商鄧白氏全球營運與轉型執行副總裁鮑文安今日公布最新調查，台灣不僅是AI生產重心，企業投注在AI的動能評分居全球之冠，數據管理已成為企業競爭核心。記者簡永祥／攝影

延伸閱讀

美商鄧白氏：「台灣 AI 動能亞洲領先」

中市「特定工廠大師講座」第九場聚焦AI驅動全球經貿擴展 助掌握國際轉型新契機

前瞻視域／AI協作 成為策略夥伴

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展新趨勢

相關新聞

外資回補台股、新台幣小升1.3分 週線仍連2貶

美國總統川普宣布取消空襲伊朗的計畫，且傳出可望達成協議，美股大漲，激勵台股收漲逾千點，不過新台幣匯率反應相對淡定，收盤收...

中信銀行出資7,500萬美元 參與「企業投資美國融資保證機制」

中信銀行積極響應政策，全力支持企業深化全球供應鏈布局，12日出席國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽約典禮，在行政院副院長鄭麗君、國發會主任委員葉俊顯、美國在台交流協會處長谷立言及銀行公會理事長董瑞斌的見證下，由中國信託銀行董事長陳佳文代表簽署，將以最高級距7,500萬美元（約新臺幣24億元）出資響應，展現金融業支持企業拓展海外市場的堅定承諾。

北富銀攜國發會簽企業投資美國融資保證機制意向書 將出資2,500萬美元

面對全球供應鏈加速重組、企業跨境布局需求升溫，台北富邦銀行響應國家發展委員會推動之「企業投資美國融資保證機制」，於12日簽訂出資意向書，以行動支持台灣企業拓展美國市場，公私協力強化企業投資環境。

元大金獲利／前五月290億元、與子公司同創同期新高 EPS 2.18元

元大金（2885）公布5月單月稅後純益71.47億元，月減4.7%，年增862%，累計前五月稅後純益290.6億元，年增200%，EPS為2.18元；金控及五大子公司累計前五月稅後皆創歷史同期新高。

兆豐銀行出資5,000萬美元響應政府「企業投資美國融資保證機制」

為協助台灣企業掌握美國市場投資契機及全球供應鏈布局，兆豐銀行積極響應政府推動「企業投資美國融資保證機制」，透過參與保證基金與提供整合金融服務，協助企業取得赴美投資所需資金，強化全球供應鏈競爭力。兆豐銀行董事長董瑞斌12日出席出資意向書簽訂典禮，並與行政院鄭麗君副院長及銀行同業共同簽訂意向書，希望透過政府與金融機構攜手合作，建立風險分擔機制，協助台灣企業穩健拓展國際市場。

上海商銀股東會／通過1.8元現金、0.1元股票股利 發放日出爐

上海商銀（5876）12日舉行股東會通過盈餘分派案，今年度股利政策採「現金搭配股票股利」策略，配發1.8元現金股利及0.1元資本公積轉增資股票股利，合計高達1.9元，創下近5年新高，盈餘分配率達62%，此舉不僅能滿足股東對現金殖利率的期待，亦能透過資本公積轉增資有序擴大股本，提升資本使用效益。參加除權息最後買進日訂於7月27日，現金暨股票股利發放日於8月20日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。