台灣AI動能全球居冠 鄧白氏：AI競賽已從技術導入轉向商業價值驗證

全球企業正加速導入人工智慧（AI），但市場關注焦點已從「是否導入AI」逐步轉向「能否創造實際價值」。根據鄧白氏（Dun & Bradstreet）最新發布的AI動能指數（AI Momentum Index），台灣以72分拿下全球最高分，不僅大幅領先亞洲其他市場，更較上一季53分大幅成長19分，成為推升全球AI成熟度提升的重要動力來源。

鄧白氏全球營運與轉型執行副總裁鮑文安（Julian Prower） 指出，AI動能指數並非單純衡量企業是否使用AI，而是透過八大維度綜合評估企業AI成熟度，包括AI投資、AI價值、數據就緒度、風險緩解、人才準備度、技術完備度、投資報酬率（ROI）以及發展階段等指標。透過長期追蹤這些數據，企業可以掌握自身AI發展現況、投資成效與未來優先布局方向。

鄧白氏台灣數據長呂苑玲在隨後補充說明強調，台灣本季不僅取得全球最高分，同時也是全球成長速度最快的市場之一，顯示企業導入AI的積極程度與成熟度正快速提升。她指出，AI動能指數最大的意義在於協助企業理解自身在AI發展過程中的優勢與不足，進而做出更精準的投資與營運決策。

她強調，AI競爭已不再只是技術能力的競爭，而是企業整體經營能力的競爭。企業在導入AI後，真正面臨的挑戰包括數據治理、人才培育、法規遵循以及投資效益驗證等面向。唯有將AI融入企業日常營運流程與商業模式，才能真正創造價值，而非停留在技術展示階段。

從台灣獲得全球最高評價來看，背後也反映出台灣完整AI產業鏈所形成的優勢。從半導體設計、晶圓製造、先進封裝、AI伺服器，到資料中心與系統整合，台灣已建立全球少見的完整生態系。近年包括台積電、聯發科、日月光及廣達等企業持續受惠AI浪潮，也進一步帶動整體產業對AI投資與應用的熱度。

呂苑玲指出，若回顧AI發展歷程，2025年企業最關心的問題仍是「有沒有導入AI」；但進入2026年後，市場焦點已經轉向「AI能否創造商業價值與投資報酬率」。這代表AI市場正從導入階段邁向實際落地與規模化應用階段。

她認為，台灣能夠在全球AI動能排名中居冠，關鍵並非單純增加AI投資，而是在於企業開始將AI視為提升營運效率與創造競爭優勢的重要工具，並同步建立數據治理、人才培育及商業模式創新能力。

隨著全球AI產業進入價值驗證的新階段，台灣的角色也正從過去的AI硬體供應鏈重鎮，逐步轉型為AI應用與商業化落地的重要實驗場，未來發展動能備受國際市場關注。