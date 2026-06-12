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今年經濟表現 吳東亮看好有機會超過10%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新新光金董事長吳東亮說，AI產業動能持續強勁，看好台灣經濟成長率有機會超過10%。圖／台新新光金提供。
台新新光金董事長吳東亮說，AI產業動能持續強勁，看好台灣經濟成長率有機會超過10%。圖／台新新光金提供。

工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮樂觀預期，今年經濟成長率有機會超過10%，他表示，上禮拜他在高雄參加工商協進會與行政院的午餐會，也是這樣跟行政院長報告，他盛讚，台灣是連續兩年經濟成長率超過7%的國家：「台灣真的很了不起，這是政府、企業及全體國人共同努力的成果！」他也指出，人工智慧（AI）產業發展暢旺也是重要原因，這已是台灣顯學。

對於今年全年展望，吳東亮強調，儘管全球仍面臨地緣政治、關稅與能源價格波動等不確定因素，台新新光金控將以審慎態度持續強化整體競爭力，並努力提升整併效益，積極擴大市場版圖。

媒體提問吳東亮，是否有機會成立職棒隊？或進一步投資味全龍？吳東亮也指出，這幾年新光人壽冠名贊助味全龍做得很好；至於台新新光金有沒有要買味全龍？吳東亮直說：「沒有啦，絕對沒有這個意思！」他表示，新光人壽與味全龍合作很多年，辦得很好，雙方關係也很好，至於未來是否投資職棒，還要從中長期規劃來看。不過，他也指出，對股東的期待，可以理解。

台新新光金控總經理林維俊指出，會以年底完成台新與新光二家銀行合併為目標。他表示，最近整理好資料後，在主管機關同意下會正式送件申請，最終日期仍以主管機關核准為準，目前核心子公司中，銀行以外包括保險、證券及投信都已完成合併。

對於未來股利政策，林維俊也表示，股利政策主要參考幾項因素，第一是公司獲利狀況，以今年1至5月來看，獲利較去年成長很多；第二是同業股利水準，如果同業現金殖利率是4.3%，台新新光金也希望至少具備相當競爭力；第三則是股東合理且穩定的期待，希望股東持有台新新光金股票時，能對股利有穩定成長的預期，不希望出現今年大賺就配很多、明年獲利成長不好又大幅縮減的情況，會綜合考量獲利表現、同業競爭力及股東期待等三大因素。

對於地緣政治風險及能源價格對經濟的影響，林維俊指出，台灣是一個非常有韌性的國家，國際上，大家都很羨慕台灣。目前各產業表現有高有低，其中，AI相關產業成長最快，但這並不代表其他產業表現不好，而是AI產業特別突出。

就全球情勢來看，林維俊指出，整體而言，看好台灣、美國及日本的發展，歐洲則相對辛苦一些。他進而分析，美國仍處於穩定成長階段，其中，減稅政策帶來財富效果，也帶動消費動能，如果地緣政治風險、包括伊朗相關情勢能夠緩和，通膨受到控制，未來仍有降息空間。

因此，林維俊指出，對台灣及美國景氣都抱持樂觀看法，至於歐洲相對辛苦一些，由於過去能源依賴俄羅斯、安全依賴美國，現在兩方面都面臨挑戰，因此經濟壓力較大。至於日本，林維俊認為，有機會走出失落的30年，特別是日本企業在許多關鍵零組件領域仍具全球競爭力，近年薪資成長也高於通膨，有助於消費復甦。

對於近期台股量能及後市表現，林維俊也表示，股市是經濟的櫥窗，對於台灣整體經濟是樂觀的，雖然各產業表現不同，但整體而言仍抱持正面看法。至於個別股票表現如何，就要看投資人的選股能力了。

吳東亮 新光金控 台新新光金控

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