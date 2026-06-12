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從企業數據庫到全球商業圖譜 鄧白氏重塑AI時代的商業真相來源
全球商業數據與分析領導者之⼀的美商鄧⽩⽒（Dun & Bradstreet）12⽇宣布將既有的企業數據雲能⼒升級轉型為「全球商業圖譜™（Global CommercialGraph™）」，以企業⾝份識別、所有權結構、關聯企業、供應鏈與財務風險訊號為基礎，協助企業在代理型 AI 時代建立可信決策情境，讓 AI 不只「讀到資料」，更能在可信、可追溯的商業脈絡中進⾏判斷。
過去市場對鄧⽩⽒的理解，多聚焦於全球企業數據庫與商業數據分析服務；但在代理型AI 時代，企業需要的不只是資料查詢，⽽是能讓 AI 正確理解「企業是誰、與誰有關、誰擁有或控制它、風險如何變化」的商業脈絡。全球商業圖譜正是將以上關鍵資訊轉化為可驗證、可追溯、可治理、可供 AI使⽤的商業真相來源。
鄧⽩⽒全球商業圖譜™涵蓋超過 6.5 億家企業資料，協助企業在跨系統、跨市場、跨流程的 AI 應⽤中，建立⼀致且可信的企業識別基礎。相較於單點資料查詢，其價值在於讓 AI 能辨識正確企業實體、理解企業之間的關係，並在可信資料基礎上進⾏判斷，使 AI 在⾼風險決策場景中具備更⾼的穩定性與可稽核性。
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