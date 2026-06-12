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國家融資保證機制 首期專款破13億美元超乎預期

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會12日舉行「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮。行政院副院長鄭麗君、國發會主委葉俊顯皆出席。國發會／提供
國發會12日舉行「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮。行政院副院長鄭麗君、國發會主委葉俊顯皆出席。國發會／提供

台美投資合作機制正式啟動，首輪資金募集傳捷報。國發會推動的企業投資美國「國家融資保證機制」，原規劃首期募資逾12億美元，結果吸引15家公民營銀行響應，認購金額達5.75億美元，加計國發基金出資8億美元後，首期專款規模達13.75億美元，超越原訂目標，可支應我國企業近550億美元赴美投資融資需求。

日前台美簽訂投資備忘錄（MOU），預計投資美國2,500億美元，並由政府信保2,500億美元。為籌措信保所需資金，國發會以「國家融資保證機制」運行，依保證成數最高五成、保證倍數20倍推算，整體專款需求約62.5億美元；預計分五期辦理，首期原規劃籌資逾12億美元，其中國發基金出資8億美元，其餘由金融機構共同參與。

國發會12日舉行「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮。國發會指出，截至目前已有15家公民營銀行表態參與首期募資，共募集5.75億美元，加計國發基金出資8億美元後，首期專款規模達13.75億美元，可望協助企業取得近550億美元融資額度。

依參與級距區分，第一級出資7,500萬美元，包括台灣銀行與中信銀行；第二級出資5,000萬美元，包括兆豐銀行、華南銀行、合作金庫及第一銀行；第三級出資2,500萬美元，則包括彰化銀行、台灣企銀、土地銀行、元大銀行、富邦銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、台新銀行、永豐銀行等金融機構。

國發會主委葉俊顯表示，此次推出融資保證機制，核心目的就是為了降低銀行的授信風險，支持金融機構提供企業授信，協助我國企業進軍美國供應鏈、打造產業聚落，進一步擴展台灣科技產業的全球競爭力。

葉俊顯指出，在「根留台灣、布局全球」的整體戰略下，會持續以「台灣模式」深化與美國的供應鏈合作。相信這將深化台美夥伴關係，並為台美未來共同經濟發展願景與國安戰略目標奠定基礎。也期望透過產業界、金融界與政府的「強強聯手」，能共創下一波的經濟榮景。

國發基金 國發會 台灣銀行

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