雲端發票開獎…悠遊卡公司呼籲啟動「神器」 悠遊付發票中獎不漏接

悠遊卡（6035）公司今年上半年度發票中獎大豐收，在最新一期3～4月的統一發票開獎中，再度誕生一位百萬元雲端發票專屬獎的幸運兒。悠遊卡公司指出，想要將中獎獎金自動匯入帳戶的民眾，花3分鐘啟用「領獎神器」就能獎金輕鬆入袋。

民眾下載悠遊付Easy Wallet App並註冊成為會員，進入App點選「我的」進入「手機條碼專區」，即可於此處完成悠遊卡載具歸戶及中獎獎金自動匯入設定，設定完成後，不僅可享有財政部每期加開的雲端發票專屬獎抽獎資格，還能啟用自動兌獎服務，中獎獎金直接匯入錢包或指定帳戶且現省印花稅，再也不必擔心錯過領獎期限。

悠遊卡公司指出，上一期1～2月的開獎結果，有一名悠遊付會員僅消費52元，幸運中了1,000萬元特別獎，另有一名會員中200萬元特獎。重要的是，中獎千萬的幸運會員因「綁定手機條碼載具」並「啟用自動兌獎功能」，大獎不錯過，中獎百萬元以上的幸運會員，悠遊卡公司會主動以簡訊及電話雙重通知，讓會員完全不必擔心與獎金擦身而過。

悠遊卡的「悠遊付」具備電子支付功能，悠遊卡公司近期祭出會員專屬回饋，民眾於全台7-ELEVEN門市使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶付款，新舊會員每筆消費都有回饋金並疊加優惠回饋。