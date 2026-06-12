赴美融資保證機制啟動 首期13.75億美元7月受理申請

國發會今天舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，由行政院副院長鄭麗君、AIT處長谷立言及多家公、民營銀行高層共同出席。國發會表示，首期專款規模達13.75億美元，未來將透過信用保證機制，支持金融機構提供最高2500億美元授信額度，協助台灣企業赴美投資布局。

出席典禮者包括行政院副院長鄭麗君、AIT處長谷立言、國發會主委葉俊顯，以及合庫、兆豐銀行、中國信託、元大、土地銀行、彰化銀行、台企銀、台灣銀行、第一銀行、華南銀行、永豐、國泰、富邦、台新及玉山等金融機構代表。此次共有15家公、民營銀行參與。

國發會主委葉俊顯表示，此次由15家公、民營銀行共同參與募資，合計投入5.75億美元，加上國發基金出資8億美元，首期專款規模達13.75億美元，期待透過台美合作共同創造經濟發展成果。

葉俊顯指出，今年台美簽訂投資MOU後，為協助台灣企業進入美國供應鏈、打造產業聚落，並進一步延伸台灣科技產業全球競爭力，國發會推出融資保證機制。在企業自主投資規劃前提下，政府將透過信用保證方式，支持金融機構提供最高2500億美元企業授信額度，協助赴美投資企業取得所需資金。

鄭麗君表示，意向書完成簽訂後，預計7月初即可受理企業申請，對產業界而言是一項重要利多。面對全球供應鏈重組及人工智慧（AI）發展趨勢，企業除持續投資台灣、維持關鍵技術領先外，也積極擴大全球布局，感謝金融業持續扮演產業夥伴角色，協助企業拓展美國市場服務能量。

鄭麗君指出，台美長期維持密切經貿合作關係。雖然過去一年台美關稅談判起因於貿易逆差議題，但逆差背後反映的是雙方高度互補的經濟合作模式。除透過「台灣模式」赴美投資、共同打造產業聚落外，也歡迎美方持續擴大在台關鍵產業投資。

合庫董事長林衍茂（前排左起）、兆豐銀行董事長董瑞斌、中國信託董事長陳佳文、國發會主委葉俊顯、行政院副院長鄭麗君、台灣銀行董事長凌忠嫄、第一銀行董事長邱月琴、華南銀行董事長陳芬蘭、永豐督導副總王啟志（後排左起）、國泰副總林逸群、富邦執行副總莊慧玫、台新總經理林淑真、玉山總經理林隆政、元大董事長張財育、士地銀行董事長何英明、彰化銀行董事長胡光華、台企銀董事長李嘉祥等，共15家公、民營銀行參與簽訂「投資美國融資保證機制」出資意向書。記者蘇健忠／攝影