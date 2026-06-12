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Dream Big元大公益圓夢計畫串聯世代共學 九年近25萬人次受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第九屆元大公益圓夢計畫，攜手圓夢團體及評審團串聯世代共學。元大金控／提供
第九屆元大公益圓夢計畫，攜手圓夢團體及評審團串聯世代共學。元大金控／提供

第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」（下稱圓夢計畫）於2025年6月啟動，歷時近10個月，6月11日舉行成果發表會，元大金控暨元大文教基金會攜手8個教育及公益團體上百位青銀童，以及本計畫評審團，攜手分享數位學習、藝術教育及社區創生等圓夢成果，串起世代共學力量。

元大文教基金會表示「第九屆圓夢旅程在6月畢業，但從地方蔓延的改變力量，會一直持續！」這屆計畫除提供圓夢金支持、數位AI與金融防詐課程培力，元大志工走入社區、校園與據點，服務陪伴特偏小學學童、山區長者、身障自立青年與身障家庭，志工服務已累積近2,800人次，近10,000人次參與圓夢計畫，這些數字背後，代表著每一次在學習與實踐中累積的正能量。

成果發表會現場亮點不斷，平均年齡80歲的彰化縣山腳文化慈愛關懷協會長者，帶來活力十足的健身舞蹈，以行動重現他們克服識字與體力障礙的勇氣，贏得滿場掌聲。財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會「圓夢小太陽樂團」，則以打擊與舞蹈演出，展現身心障礙家庭透過音樂劇共同成長的成果。

臺東縣成功鎮三仙國小學童，身穿阿美族傳統服飾，搭配寶抱鼓，以鏗鏘節奏展現部落文化與自信，震撼全場。高雄市立鳳林國民中學則帶來與元大志工共同完成的皮影紙偶作品，結合傳承五代的永興樂皮影劇團，讓傳統藝術在校園發光。

元大金控暨元大文教基金會自2016年開辦Dream Big元大公益圓夢計畫，9年累計近25萬人次受惠，持續注入教育及公益力量，成功建構多元公益生態圈；元大文教基金會特別感謝中華民國友善再皂協會，跨界呼應元大循環經濟永續理念，捐贈上千顆植續衣物皂，一同將環保與愛，透過公益行動擴散至全臺各地。

元大金控 元大

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