元大人壽2026家庭日千人齊聚響應公益 實踐永續精神共創幸福職場

為凝聚員工向心力並深化企業永續理念，元大人壽每年都會舉辦「家庭日」活動。「2026家庭日」活動，除延續溫馨的親子互動主軸外，今年更結合闖關集章活動，融入多元共融、金融安全教育、公益關懷及環境永續等主題，吸引逾千名員工及眷屬參與，在歡樂氛圍中共同感受元大人壽打造幸福職場及落實永續發展的成果。

元大人壽於5月30日在自來水園區舉辦「2026家庭日」，活動現場特別規劃結合DEI（多元Diversity、平等Equity、共融Inclusion）理念的特色攤位，打造多元交流與互動空間，讓同仁及家屬透過寓教於樂的方式認識多元文化與共融價值。此外，現場亦邀請公益團體參與設攤，提供公益商品與體驗活動，鼓勵同仁以實際行動支持社會公益。同時，面對日益翻新的詐騙手法，元大人壽亦將金融安全教育融入活動內容，以生活化案例向同仁宣導常見詐騙態樣、防詐觀念及阻詐技巧，提升同仁及家庭成員識詐與防詐能力，進一步強化全民金融安全意識。

除了多元共融、公益關懷與防詐宣導之外，元大人壽亦持續落實環境永續承諾。延續多年推動的「元大188永續活動接力計畫」活動精神，今年特別將森林復育及生態保育議題帶入家庭日，透過圖片展示與互動交流，讓員工及眷屬深入瞭解公司推動生態保育的成果與願景。元大人壽未來會持續投入生態保育與森林復育計畫，以種植與復育台灣原生樹種的方式，達到森林復育目標，為生物多樣性及環境永續貢獻心力，攜手打造更美好的生活環境。

元大人壽深信員工是企業永續發展的重要基石，長期以來持續透過各種方式打造幸福職場，讓同仁專注職涯發展，進而展現出亮眼的經營績效。家庭日不僅是感謝員工及眷屬支持的重要時刻，更是企業文化與永續理念的具體表現。未來將持續投入更多資源，透過實際作為，實踐幸福職場願景。