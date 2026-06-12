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赴美融資保證機制啟動 鄭麗君：首期信保專款7月開放企業申請

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
行政院副院長鄭麗君。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

行政院副院長鄭麗君12日指出，台美投資意向書完成簽訂，待後續正式契約簽署後，預計7月初即可開始受理企業申請，合計可提供逾新台幣2,500億元的授信融資服務，對產業界而言是一大利多。

鄭麗君12日出席「企業投資美國融資保證機制出資意向書簽訂典禮」致詞時表示，此機制由國發會主導規劃，歷經多次與美方視訊溝通，並廣泛徵詢銀行業者意見後訂定，行政院已於5月底正式核定。她感謝金管會、財政部等跨部會同仁的協力，以及銀行公會居中協助，讓第一期信保專款成功超額募集，超越原定規模3.5億。

她指出，隨著今日意向書完成簽訂，待後續正式契約簽署後，預計7月初即可開始受理企業申請，合計可提供逾新台幣2,500億元的授信融資服務，對產業界而言是一大利多。

鄭麗君說明，此次台美貿易架構所提出的「台灣模式」，涵蓋三大核心支柱：一是企業自主規劃投資；二是政府透過信保機制支持金融機構提供融資服務；三是台美攜手打造產業聚落，美方並承諾協助土地、水電基礎設施、簽證及行政便利措施等配套。此外，雙方也鼓勵美方擴大在台關鍵產業領域的投資，推動雙向投資合作。

她強調，台灣供應鏈赴美投資，並非供應鏈移轉，而是供應鏈的延伸與擴展，本質上是在壯大台灣自身實力。她期待此機制不僅惠及赴美投資企業，更能帶動國內中小企業與傳統產業轉型升級，加入供應鏈行列，共享商機。

針對外界關切的關稅動態，鄭麗君說明，儘管美國最高法院判決導致原對等關稅法源失效，但不影響232關稅。政府持續與美國商務部建立溝通機制，積極爭取赴美投資企業的有利環境。目前依照備忘錄（MOU）載明的汽車及零組件、木材及木製品、航空器零組件等非半導體232關稅優惠待遇，已自5月1日起正式生效，顯示台美雙方均在落實協議承諾。

針對半導體232關稅，鄭麗君表示，政府已向美方提出，若美方擬提出相關辦法，希望能優先完成對台赴美投資企業零關稅配額及豁免清單的協商，政府將作為企業後盾，持續與美方溝通，避免台灣企業受到衝擊。

鄭麗君表示，對等關稅方面，美方目前以Section 122條款延續暫時性關稅措施，並啟動兩項301調查，但台美雙方溝通持續朝正面方向發展。

她特別提及，美方貿易代表署（USTR）日前公布301強迫勞動調查結果，台灣因美方肯認我方在MOU中的具體承諾，被列於建議採取稅率相對較低的14個國家之列，顯示台美所簽訂的貿易協定，是未來因應關稅政策調整的有力基礎。她也強調，目前公告中並無建議稅率生效日期，並非最終稅率，最終結果仍待美方決定。

鄭麗君對台灣最終談判成果表達信心，她說，USTR大使曾公開表示「協議就是協議」，美方將信守與歐盟、日本等協定國所簽署的貿易協定，台灣亦是協定國之一，政府有信心最終結果將反映台美今年1月及2月所簽署貿易協定的談判成果。

最後，鄭麗君也分享，歷經去年整個談判過程，她深刻感受到「世界看好台灣、世界需要台灣」，台灣在深耕本土的同時，完全有能力自信地走向世界。她呼籲金融界與產業界持續攜手，深化台美高科技戰略夥伴關係，共同打造民主供應鏈，鞏固民主陣營在未來高科技發展的領導地位。

鄭麗君 財政部 國發會

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