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國泰產獲利／前五月稅後純益17.5億元 續創同期新高
國泰產險公布5月稅後純益3.2億元，累計稅後純益17.5億元，續創歷史同期新高，整體營運穩健成長。
在大型商業火險保單挹注及海外旅遊需求持續升溫帶動下，國泰產5月簽單保費達32.8億元，累計簽單保費170.3億元，個人險與商業險累計簽單保費皆持續成長，車險年增4%，健康及傷害險年增11%，火險年增9%。業務方面，持續透過數位科技導入及客戶回饋，擴大業務契機，以完善整體服務體驗；商品方面，定期檢視各險種、通路之業務結構，以強化業務品質管控；財務投資方面，回應金融市場近期的快速變局，投資團隊將持續密切關注市場變化，並靈活調整資產配置，以尋求穩健獲利表現。
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