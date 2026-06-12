國泰產獲利／前五月稅後純益17.5億元 續創同期新高

外界對於保險業針對一日手術的理賠範圍是否擴大討論熱烈，國泰金控總經理李長庚今（12）日於股東會後受訪指出，醫療演進過程中，若能兼顧客戶權益與保險公司的穩健經營是最好的方向，但希望記取「防疫保單的慘痛經驗，像那樣的事不能再發生」，希望尊重合約精神前提下，同時兼顧醫療制度的演進，需要大家集思廣益。

2026-06-12 11:48