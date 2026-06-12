台灣首家導入 貝萊德Aladdin Wealth 科技平台攜國泰世華銀行私人銀行

國泰世華銀行私人銀行正式成為台灣首家導入貝萊德集團Aladdin Wealth 科技平台的私人銀行，不僅擴展其財富管理服務版圖，更為台灣財富管理產業寫下重要的里程碑。此次導入結合銀行近期剛完成的核心系統升級，預期將全面強化整體財富顧問服務能力，並為台灣、香港及新加坡的高資產客戶，打造更無縫的服務體驗。

藉由 Aladdin Wealth 科技平台的整合導入，國泰世華銀行私人銀行將提升投組諮詢流程中的資料一致性，優化整體作業模式，進而實踐更為嚴謹、以數據為本的投資組合管理方法。以量化分析與投資組合洞察為基礎，國泰世華銀行私人銀行的資產管理平台預期將進一步強化直通式處理流程（STP）的效率與風險管理能力，支持一站式且可擴展的財富管理服務體驗。

此外，Aladdin Wealth 科技平台將協助國泰世華私人銀行的客戶經理強化客戶管理、提升投資組合管理能力, 並加快整合投資建議，提供即時且客製化的投資洞察。投資顧問團隊亦可透過全方位整合平台，有效管理產品資訊、精簡作業流程並強化風險控管；投資組合顧問團隊將配備完整的投資組合管理工具，加速提供投組諮詢服務並深化客戶互動關係。

國泰世華銀行私人銀行執行長傅伯昇表示：「科技是打造更具韌性、面向未來的財富管理平台之關鍵。此次核心系統升級結合Aladdin Wealth 科技平台，讓我們得以在擴大服務規模的同時，提供更具深度的個人化服務、更精準的投資組合洞察，並協助客戶更穩健地實現長期財務目標。這些升級充分展現本行深化資產管理服務、與時俱進回應客戶期待的堅定承諾。」

貝萊德亞太區 Aladdin 業務發展主管James Verner表示：「Aladdin Wealth是一個整合科技平台，匯集先進分析、風險監控、投資組合管理及監督功能。透過導入全球領先機構投資人信賴的投資科技，國泰世華銀行私人銀行得以在日益複雜的市場環境中，強化投資決策、深化客戶互動，並支持穩健永續的業務成長。」

隨著平台在國泰世華私人銀行正式上線，國泰世華銀行也將進一步把 Aladdin Wealth科技平台擴展至整體資產管理業務，深化國泰世華銀行和與貝萊德集團之間的企業夥伴關係，並以可擴展的投資組合顧問能力，持續支持客戶的需求。