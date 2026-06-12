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首張在宅醫療新保單要來了？國泰人壽總經理林昭廷：近期送件試辦

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控12日舉行2026年股東常會，國泰金控總經理李長庚（左四）、國泰人壽總經理林昭廷（左三）於會後受訪。攝影／記者黃于庭
國泰金控12日舉行2026年股東常會，國泰金控總經理李長庚（左四）、國泰人壽總經理林昭廷（左三）於會後受訪。攝影／記者黃于庭

衛福部部長石崇良提及今年底前，保險業將開發出在宅醫療相關的新型保單國泰金控總經理李長庚今（12）日於股東會後受訪指出，因有看到客戶的需求，國泰人壽有評估會參與，已研議相關商品；國泰人壽總經理林昭廷表示，國壽已設計好新保單，近日將向金管會提出試辦申請，規劃中的保單以在宅醫療為核心，採一年期保單方式試辦推進，可單獨購買，若主管機關審查順利，很快有望看到試辦保單出爐。

國泰人壽總經理林昭廷表示，因應在宅醫療發展，國壽已完成相關保單設計，預計採一年期保單型態推出，並以試辦方式辦理，後續將盡快向主管機關提出申請。目前在宅醫療相關制度與試辦範圍仍持續調整，因此商品先以一年期設計為主，透過實際承保經驗累積數據與觀察市場需求，未來若試辦計畫涵蓋範圍有所調整，保單設計也可同步修正，因此一年期商品較具彈性。

林昭廷表示，試辦保單相關細節待商品正式推出後對外說明，目前主要是依據在宅醫療及急症在宅照護試辦計畫所列範圍進行規劃。根據衛福部健保署提供的在宅急症照護發生率資料，主要包含肺炎、尿路感染、軟組織感染等三類。

林昭廷指出，國壽內部已完成商品研議與準備工作，也已掌握健保署提供給壽險公會的相關發生率資料，可作為商品設計與風險評估參考。至於送件時程，他表示，國壽近期就會提出申請，送件時間「預計不會拖太久」；至於實際核准與上市時程，仍須視主管機關審查進度而定，但應不至於等到年底。

國泰人壽 保單 國泰金控

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