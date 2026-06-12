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5月新台幣 REER 追平2022年11月水準 改寫近42個月高點
受匯率升值帶動，5月新台幣名目有效匯率指數（NEER）升至100.3，站上100大關，創近四個月新高；反映出口價格競爭力的重要指標實質有效匯率指數（REER）則升至107.56，追平2022年11月水準，改寫近42個月高點。
市場人士指出，REER持續走高意味著新台幣相對主要貿易夥伴貨幣升值幅度較大，雖有助提升國內購買力與進口成本控制，但對出口導向產業而言卻可能削弱價格競爭力，尤其是高度仰賴報價優勢的傳統產業。
台灣5月出口表現續旺，單月出口達784.8億美元，創歷年單月次高，年增率高達51.7%，並連續31個月正成長。然而，成長動能主要集中於電子零組件、AI伺服器等，科技業較能吸收匯率波動影響；但塑化、紡織、鋼鐵等傳統產業仍高度依賴價格競爭力，REER創高無疑增加其接單壓力。
值得注意的是，新台幣與競爭對手韓元匯率差距持續擴大。5月新台幣升值0.8%，韓元卻貶值1.82%，形成明顯反差。進入6月後，韓元跌勢未止，韓元兌美元匯率於6月5日夜盤及6日清晨交易時段一度跌破1560韓元整數關卡，創下2009年全球金融海嘯以來、逾17年新低紀錄。
截至6月11日止，韓元今年累計貶幅已達5.53%，而新台幣貶幅僅約0.61%，使台韓出口競爭條件出現進一步變化。
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