5月新台幣 REER 追平2022年11月水準 改寫近42個月高點

中信金控今日舉行股東常會，總經理高麗雪在股東會上指出今年中信金的四大營運方向，並回應股東提問指出，在AI產業帶動下台股火熱，中信證券市占率從1%增至1.5%，市占雖仍小但業務成長量在同業之間已算高，未來會持續關注市場變化找尋適合的併購標的，此外也將強化銀行與證券的合作，推動更多銀證櫃台的聯營，未來證券的發展，自身的成長與找尋併購對象，將雙軌並進。

2026-06-12 10:27