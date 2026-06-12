韓元5月貶值、6月再挫！「甜甜價」中有苦味

韓國央行最新政策訊號引發市場高度關注。儘管5月底決議維持基準利率於2.5%不變，連續第八次按兵不動，但會後釋出的政策展望卻明顯轉向鷹派。韓國央行不僅大幅上調通膨預測，更暗示未來半年可能升息兩次、累計升幅達3碼（0.75個百分點），市場預估政策利率最高可能升至3.25%，帶動韓元匯率劇烈波動，也讓新台幣兌韓元匯價出現近年少見的「甜甜價」。

相較於經濟成長展望改善，通膨壓力則成為韓國央行更大的憂慮。最新預測顯示，今年消費者物價年增率將達2.7%，明年亦維持在2.3%，雙雙高於央行2%的通膨目標。市場認為，這意味韓國貨幣政策重心已由過去支持經濟成長，逐步轉向抑制通膨與維護金融穩定。

升息預期升溫加上政策訊號轉趨緊縮，導致韓元近期走勢劇烈震盪。對台灣民眾而言，韓元走弱帶來旅遊與消費利多。新台幣兌韓元匯價自5月初約46.3韓元，升至近期48至49.3韓元區間，換言之，1元新台幣可較先前多兌換約3韓元，赴韓旅遊、購物及醫美等相關支出成本同步降低。

然而，對台灣出口產業而言，韓元貶值卻未必是好消息。由於韓國與台灣在半導體、石化、鋼鐵、面板及部分電子零組件等領域存在競爭關係，韓元走弱將提升韓國產品價格競爭力，對台灣出口廠商形成壓力。

市場人士認為，未來除了觀察韓國央行是否正式啟動升息循環外，韓元後續走勢及台韓匯差變化，也將成為影響區域出口競爭力的重要變數。