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彭淮南回憶錄 金融業寶典

聯合報／ 本報訊

中央銀行前總裁彭淮南的回憶錄《永遠的銀行員彭淮南：從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生》五月上市以來，受到金融業界矚目，多家金融業者團購訂書作為內部訓練的讀物。

網路書店有讀者留下書評表示，透過本書更理解央行在執行貨幣政策背後的考量，幫助理解台灣總體經濟發展脈絡。

聯經出版表示，《永遠的銀行員彭淮南》上市後，多家金融機構、學術機關訂購，除提供金融從業人員、研究人員閱讀，也有不少單位想典藏，希望長期查閱而訂購。

金融業者表示，彭淮南回憶錄中的案例，有助第一線從業人員理解政策工具運作邏輯，也能協助中高階主管培養面對不確定性時的判斷力。《永遠的銀行員彭淮南：從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生》針對國內各大金融、學術、企業機關推出團購優惠，詳洽聯經出版：02-23620308分機12。

彭淮南 金融業 央行

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