台幣轉升 終結連五貶

國際市場避險情緒升溫，台股昨（11）日盤中一度重挫超過千點，新台幣匯價同步走弱，一度貶破31.7元關卡。不過午後台股跌勢收斂，加上外資在匯市方向轉彎及出口商「被請出來」拋匯，新台幣上演戲劇性反轉行情，由貶轉升，終場收31.631元，升值3.7分，終結連五貶，成交量28.37億美元。

匯銀人士指出，昨天上午外資持續買進美元並匯出資金，是新台幣走弱主因。不過當匯價跌破31.7元後，央行隨即透過市場機制進行調節，並通知出口商進場拋匯，以穩定匯市秩序。

情勢午後出現變化。台股跌幅收斂，外資資金流向反轉，原本上午買進美元的外資，下午開盤後轉為賣出美元，新台幣匯價迅速由31.7元區間升回31.6字頭價位。加上出口商同步釋出美元，推升新台幣走勢。

另外，台北外匯市場發展基金會數據，5月新台幣名目有效匯率指數（NEER）升至100.3，為近四個月新高；反映出口價格競爭力的重要指標實質有效匯率指數（REER）升至107.56，追平2022年11月水準，改寫近42個月高點。雖然5月NEER及REER同步攀升，但6月以來中東地緣政治風險升溫、美元反彈及外資轉為匯出， 市場預期NEER與REER有機會回落。

展望後市，匯銀預估短線新台幣匯價維持在31.55元至31.7元區間震盪，後續走勢仍將視台股表現及美股市場情緒而定。此外，下周日本央行將召開利率會議，市場關注是否啟動升息，也可能成為牽動亞洲匯市的重要變數。