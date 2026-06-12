國泰金前五月大賺599億 年增55% 近五年同期新高

國泰金（2882）、中信金、台新新光金、華南金與凱基金等五大金控昨（11）日公布前五月獲利，國泰金前五月賺599億元，創近五年同期新高，其餘四金控，則創歷年同期新高，主要原因為金融市場業務與交易熱絡、核心子公司強勁成長動能的推升，帶動獲利表現亮眼。

截至目前已公告5月自結獲利的八家金控，單月稅後純益合計達581.3億元，累計前五月稅後純益衝上2,922.6億元，較去年同期翻倍。

金控獲利一覽

國泰金控受益於銀行和壽險雙引擎獲利成長，5月單月稅後純益140億元，年增167%，累計前五月稅後純益達599.3億元，年增55%，每股純益（EPS）4.07元。若加計FVOCI股票處分利益，累計調整後獲利已逾1,250億元。主要子公司表現亮眼，國泰人壽累計獲利348.7億元，翻倍成長，國泰世華銀行累計獲利219.9億元，年增13%，手續費與利息收入雙雙成長。

中信金控5月稅後純益62.9億元，累計前五月合併獲利達347.9億元，創歷年同期新高，EPS為1.78元。旗下中國信託銀行前五月財富管理獲利月增高達四成，累計稅後純益達269.4億元，台灣人壽累計前五月獲利達86.8億元，大幅年增500%。

台新新光金控5月稅後純益60.3億元，累計前五月獲利衝上348.8億元，續創歷史同期新高，EPS達1.36元，子公司新光人壽累計獲利達176.4億元；台新銀行與新光銀行累計獲利也同步續創同期新高，分別達100.9億元和38.1億元。

凱基金控5月稅後純益47.4億元，累計前五月獲利223.3億元，創歷史同期新高，EPS為1.32元。若加計FVOCI股票處分利益，調整後金控前五月累計獲利高達523.2億元，創新高。子公司凱基人壽5月獲利16億元，前五月累計獲利76.8億元；凱基銀行累計獲利35.9億元，年增30%；凱基證券5月獲利31.5億元、累計獲利129億元，續創同期新高。

華南金控5月稅後純益33.5億元，月減3％，單月仍創史上次高，累計前五月獲利達144.6億元，創同期新高，年增達73.3%，EPS為1.04元。（記者黃于庭、任珮云、戴玉翔、廖珮君）