金融競爭力論壇7月1日登場 陳俊光：私募基金 亞資新引擎

亞洲資產管理中心政策推動滿一年，KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光認為，台灣在金融商品開放、高資產財富管理、家族辦公室及信託傳承制度等領域已出現明顯進展，尤其百年信託、私募基金及租稅改革等議題均可望迎來突破，有助打造完整資產管理生態系，提升台灣國際金融競爭力。

經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，陳俊光將以「私募基金 亞資中心新動力」為題發表專題演講。本論壇由臺灣證券交易所、國泰金控、玉山銀行、富蘭克林投顧、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、KPMG安侯建業聯合會計師事務所協辦。

陳俊光表示，亞資中心推動以來最大改變，在於不再只是開放單一金融商品，而是逐步形成跨部會、跨產業的資產管理生態系。除金管會持續鬆綁金融商品與業務限制外，財政部、國發會及法律專業團體也同步參與制度建設，從信託、租稅到資產傳承等議題都出現明顯進展。

他觀察，過去銀行主要服務以傳統個人放款及企業放款為主，如今包括民營銀行及公股行庫都積極布局高資產財富管理與私人銀行業務，並發展家族辦公室服務。市場需求也從單純財富管理，逐步延伸至企業接班、海外布局、跨境投資、併購及家族傳承規劃，希望提供企業主一站式整合服務。

制度改革方面，最受市場關注的是百年信託發展。陳俊光指出，過去跨世代信託安排最大的障礙在於課稅不確定性，但近期主管機關已就連續受益人信託存續期間及課稅原則取得重要共識。未來若相關配套順利完成，在符合特定條件下，信託存續期間可長達100年，且受益權依契約順位移轉時，可望不再重複課徵遺產稅或贈與稅，有助建立更具穩定性及可預測性的家族傳承架構。

他表示，許多高資產家族與海外台商在進行資產配置時，除考量投資環境外，更重視租稅制度是否具國際競爭力。近年政府對產業建言的回應速度明顯提升，個人稅及信託課稅相關議題也逐漸出現討論空間，顯示主管機關正朝兼顧租稅公平與資金回流需求方向努力。

除傳承制度改革外，私募基金也被視為亞資中心下階段重要發展引擎。陳俊光指出，國際高資產客戶資產配置中，私募基金向來扮演重要角色，可投資股權、不動產、基礎建設及創新產業等領域。若未來能適度優化相關制度，提升高資產客戶參與便利性，將有助吸引更多資金留在台灣。