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財管動能強勁 獲利攀高
金管會公布，4月國銀稅前盈餘596.1億元，月增5.2%，是史上單月獲利次高，財管動能強勁，光OBU就貢獻了17%，累計前四月賺2,338.9億元寫史上同期新高，年增23%，主因是利收、手收和投資收益等三大獲利來源同步走揚。
銀行局副局長張嘉魁說，累計前四月獲利大增，主要是受惠放款成長，美元資金成本下降，金融市場熱，使利息、手續費和投資淨收益這三大獲利來源全數成長。
前四月國銀三大收益來源中，以手續費淨收益1,268.6億元，年增18.5%超過利息淨收益2,591.4億元，年增17%，顯示4月台股熱，財管手續費大增，成長動能已超過放款息收。
投資及其他淨收益823.7億元，年增9.6%。在三大支柱同步推升下，國銀整體淨收益達4,683.7億元，年增16%。以獲利貢獻占比來看，前四月國內總分行賺1,725億元、占比74%最高。
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