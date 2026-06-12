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AI狂潮+台股暢旺…國銀新增存款 單月衝1兆

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會昨（11）日公布統計，2026年4月國銀新增存款暴增1兆554億元，寫史上首見單月新增逾兆元紀錄。 聯合報系資料照
據金管會昨（11）日公布統計，2026年4月國銀新增存款暴增1兆554億元，寫史上首見單月新增逾兆元紀錄。 聯合報系資料照

AI狂潮掀吸金效應。據金管會昨（11）日公布統計，2026年4月國銀新增存款暴增1兆554億元，寫史上首見單月新增逾兆元紀錄。金融圈指出，AI行情帶動外資狂匯入、投資資金回流，是讓國銀迎來史上最大資金潮的關鍵主因。

累計前四月國銀存款增加2兆1,540億元，其中4月單月貢獻近五成增量，幾乎撐起今年存款成長的半壁江山，也成為罕見的資金大進場月份。

近期國銀存款餘額走勢
近期國銀存款餘額走勢

若拉長一年觀察，4月底總存款餘額達65兆2,464億元，較去年同期大增5.33兆元、年增9%，是2022年5月以來近四年最大增幅。

不同於2022年受升息帶動的存款潮，這波資金回流背後的主角是AI與台股。

銀行局副局長張嘉魁表示，4月存款爆量主要來自國內外廠商大額貨款匯入及投資款流入。

金融圈則認為，外資及機構法人匯入資金、及國人ETF申贖與部分獲利了結資金回流，兩股勢力，共同推升銀行存款規模。

其中，外資回流被視為最大關鍵。據金管會統計，4月外資淨匯入264億美元、約新台幣8,358億元，不僅首度突破200億美元大關，更較過去最高紀錄高出逾一倍，改寫歷史新高。

外資資金匯入後通常會先停泊於外人台幣帳戶，再伺機布局台股，因此大量匯入資金會直接反映在銀行存款餘額上。4月外資創紀錄回流，也成為國銀存款暴增的重要推手。

外資大舉回補台股，與AI題材持續發酵密切相關。4月台股大漲22%，主要由AI概念股領軍上攻，吸引國際資金重新布局台灣市場；加上權值股市值持續攀升，外資布局所需資金同步放大，推升淨匯入規模屢創新高。

另一方面，國銀放款動能仍維持高檔。4月單月新增放款3,456億元，為史上同期次高，其中個人放款增加1,838億元、創同期新高。

金管會 國銀

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