銀行公會理事長董瑞斌：Fed暫不會升息

國際油價近期維持高檔震盪，市場關注通膨是否再度升溫，並影響美國聯準會（Fed）後續貨幣政策走向。銀行公會理事長、央行理事董瑞斌昨（11）日受訪表示，通膨的壓力其實一直都存在，但以目前情況來看，聯準會並沒有進一步升息的必要。

董瑞斌指出，聯準會的貨幣政策主要肩負兩項任務，第一是維持最大化就業，第二是維持物價穩定。其中，通膨目標以個人消費支出物價指數（PCE）2%作為依據，而失業率以長期觀察而言，約以4.1%作為重要參考水準。雖然目前美國失業率約落在4.3%左右，略高於4.1%的觀察指標，但還未到令人擔憂的程度，因此聯準會短期內也沒有進一步升息的必要。

對照美國公布今年5月消費者物價指數（CPI）年增率4.2%，高於4月的3.8%，創2023年4月以來最大漲幅，月增率約0.5%，不過CPI已連續三個月攀高，引發市場擔憂聯準會將採取升息行動。