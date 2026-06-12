快訊

美股收盤／費半狂漲8%！三大指數創兩個月最大漲幅 歡慶川普急喊停空襲

世足賽／開幕戰2比0勝南非！創史上首次3紅牌 墨國後衛：起雞皮疙瘩的圓夢時刻

桃園毒駕逃竄撞死2行人…安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

金融業導入 AI 兩個訴求

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
人工智慧（AI）示意圖。 路透
人工智慧（AI）示意圖。 路透

為讓金融業順利導入AI，銀行公會擬在金融建言白皮書提出兩大訴求，一是鬆綁雲端服務複委外認定，並允許以替代措施進行風險控管；二是建立銀行、保險及證券業一致的雲端監理標準，以降低法遵障礙並加速數位轉型。

目前金融業委外管理規範，多建立在信用卡製卡、保單印製及催收等傳統委外模式，金融業可直接監督受託廠商，法規也要求金融業需負起相關管理責任。

但AI及雲端服務興起後，金融業使用的多是國際大型軟體與雲端平台服務，運作模式與傳統委外已大不相同。

現行規範卻仍沿用過去架構，導致金融業導入新科技時面臨不少法遵障礙。

以客戶管理系統、生成式AI及雲端分析工具為例，許多服務背後都建立在國際雲端平台上。依現行規範，金融機構可能被要求進一步掌握底層雲端業者的管理機制與契約安排，但實務上往往難以做到。

公會認為，金融機構無法直接監督國際大型雲端業者，且國際大型業者也不可能因個別金融機構需求調整全球營運模式、或因單一客戶修約，因此建議金管會檢討相關規範，改採更符合實務的風險管理方式。

例如，可允許金融機構經過風險評估後，以內部控制、資訊安全管理、第三方查核或持續監測等方式補強，而非因契約無法修改就無法使用相關服務。

除法規內容外，各業別監理標準不一致也是業者關注焦點。

目前銀行、保險及證券業對雲端服務的規定並不完全相同，金融集團導入同一套AI系統時，常須分別因應不同法遵要求。

因此銀行公會建議，可建立跨業一致的監理框架，讓金融集團能以相同標準推動AI及雲端應用，降低法遵成本與執行難度。

金融業者認為，未來智慧客服、AI助理、客戶分析及風險管理等應用都高度依賴雲端技術。

金融業 金管會 雲端

延伸閱讀

Google麻煩大了？德法院判AI摘要內容不實要扛責 恐衝擊AI產業

NCC通過廣電媒體製播新聞應用AI指引 要求廣電媒體全程標示AI生成內容

威剛科技受邀參加CompuForum論壇 助力企業構築AI生態系

讀家觀點／美擴大軍工黑名單 美中科技壁壘成形

相關新聞

微星徐祥：記憶體供貨能見度僅一個月 PC漲價效應第3季見真章

PC售價調漲、消費者是否買單？將在第3季見分曉。微星（2377）董事長徐祥指出，記憶體漲價使第2～3季度DIY市場狀況不佳，消費市場因漲價效應，客戶觀望，商用市場報價困難度高，因為記憶體原廠是每月更新知道當月可給多少量，供料能見度低到只有一個月，大幅干擾業務接單彈性。但CPU缺貨問題有機會在第2~3季度緩解。

彭淮南回憶錄 金融業寶典

中央銀行前總裁彭淮南的回憶錄《永遠的銀行員彭淮南：從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生》五月上市以來，受到金融業界矚目，多家金融業者團購訂書作為內部訓練的讀物。

台積被控侵權…「專利蟑螂」目的多半不是錢

台積電遭控專利侵權，案件仍在審理。智財訴訟大致可歸納為四種功能型態：一是保護研發成果維護技術；二是市場區隔工具，以專利形成排他效果；其三是商業談判籌碼；其四則透過法律戰延長時間，爭取產品布局空間。

新聞眼／台積挨告…對抗專利蟑螂 應打造智財護城河

人工智慧（ＡＩ）帶動半導體產業進入新一輪成長周期，專利戰風險也開始浮上檯面。隨著矽光子、先進封裝等新興技術開始進入收成階段，企業除了把握時間搶市占、訂單，更重要的是提早建立專利護城河，避免未來市場成熟後，反遭他人專利掣肘。

台積樹大招風！在美挨告侵權 經部力挺合規

政治新聞網站Axios報導，全球半導體龍頭台積電捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。多名共和黨聯邦參眾議員致函ＩＴＣ，要求執行美國專利權，不要因為台積電在美國人工智慧（ＡＩ）與半導體供應鏈的關鍵地位而給予特殊待遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。