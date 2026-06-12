壽險投資保單銷售拚新高 前四月達2,602億元 已達去年全年六成

受惠台股頻創新高、全球股市表現穩健，投資型保單買氣持續升溫。壽險業者表示，今年以來投資市場表現亮眼，帶動投資型商品熱銷，若後續金融市場維持穩定，全年銷售有望優於去年表現，甚至有望挑戰2021年5,774億元的紀錄。

根據壽險公會統計，今年前四月投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）達2,602億元，年增70.4%，不僅改寫歷年前四月新高紀錄，更已達去年全年4,233億元的六成水準。

壽險公會統計顯示，今年前四月投資型壽險新契約保費收入980.7億元，較去年同期成長68.9%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）達1,621.4億元，年增71.3%。累計前四月整體投資型保險商品新契約保費收入達2,602億元，較去年同期增加1,075億元，年增70.4%。

若以歷年前四月銷售表現來看，2021年前四月投資型保單銷售為2,053.8億元，2022年為1,663.9億元，2023年受到全球升息循環及金融市場波動影響，銷售降至788.1億元，2024年則回升至804.2億元，2025年至1,527.2億元，而今年則大幅攀升至2,602億元，刷新歷史同期新高紀錄。

壽險公會分析，成長動能主要來自兩大因素。首先，受惠於4月國內外股市回穩走強，市場投資氛圍改善，使民眾對投資型保險商品投保意願提高，進而推升新契約保費收入成長其次，壽險公司持續與銀行及投信通路合作，提供兼具保障與投資功能的保險商品，滿足民眾多元資產配置需求。

回顧近年市場變化，投資型保單曾於2021年創下5,774.7億元高峰，但2022年受到資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值影響，保戶投資態度轉趨保守，加上高齡條款新制上路，全年銷售降至3,464億元；2023年進一步下滑至2,565.4億元。隨著全球股市回穩，2024年銷售回升至3,402.6億元，2025年再成長至4,233.9億元，主要是受到Fed降息影響，國際主要股市表現熱絡，帶動投資氛圍，投資型保單同步受惠。

展望後市，壽險業者表示，雖然近期全球金融市場仍受到中東戰事等不確定因素干擾，市場波動加劇，但若後續情勢逐步穩定，主要股市延續多頭格局，投資型商品銷售動能可望持續。今年前四月投資型商品銷售已達去年全年的六成，顯示市場資金仍持續流向投資型保單。之後在股市維持多頭格局以及銀行通路銷售動能延續下，投資型商品買氣可望持續熱絡。

相較之下，利變型商品今年表現稍顯疲弱，預估全年銷售可望與去年相當，投資型商品5月仍是新契約保費成長的主要來源，全年銷售有望挑戰2021年5,774億元的紀錄。