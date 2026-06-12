快訊

美股收盤／費半狂漲8%！三大指數創兩個月最大漲幅 歡慶川普急喊停空襲

世足賽／開幕戰2比0勝南非！創史上首次3紅牌 墨國後衛：起雞皮疙瘩的圓夢時刻

桃園毒駕逃竄撞死2行人…安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險投資保單銷售拚新高 前四月達2,602億元 已達去年全年六成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
保單示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
保單示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

受惠台股頻創新高、全球股市表現穩健，投資型保單買氣持續升溫。壽險業者表示，今年以來投資市場表現亮眼，帶動投資型商品熱銷，若後續金融市場維持穩定，全年銷售有望優於去年表現，甚至有望挑戰2021年5,774億元的紀錄。

根據壽險公會統計，今年前四月投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）達2,602億元，年增70.4%，不僅改寫歷年前四月新高紀錄，更已達去年全年4,233億元的六成水準。

壽險公會統計顯示，今年前四月投資型壽險新契約保費收入980.7億元，較去年同期成長68.9%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）達1,621.4億元，年增71.3%。累計前四月整體投資型保險商品新契約保費收入達2,602億元，較去年同期增加1,075億元，年增70.4%。

若以歷年前四月銷售表現來看，2021年前四月投資型保單銷售為2,053.8億元，2022年為1,663.9億元，2023年受到全球升息循環及金融市場波動影響，銷售降至788.1億元，2024年則回升至804.2億元，2025年至1,527.2億元，而今年則大幅攀升至2,602億元，刷新歷史同期新高紀錄。

壽險公會分析，成長動能主要來自兩大因素。首先，受惠於4月國內外股市回穩走強，市場投資氛圍改善，使民眾對投資型保險商品投保意願提高，進而推升新契約保費收入成長其次，壽險公司持續與銀行及投信通路合作，提供兼具保障與投資功能的保險商品，滿足民眾多元資產配置需求。

回顧近年市場變化，投資型保單曾於2021年創下5,774.7億元高峰，但2022年受到資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值影響，保戶投資態度轉趨保守，加上高齡條款新制上路，全年銷售降至3,464億元；2023年進一步下滑至2,565.4億元。隨著全球股市回穩，2024年銷售回升至3,402.6億元，2025年再成長至4,233.9億元，主要是受到Fed降息影響，國際主要股市表現熱絡，帶動投資氛圍，投資型保單同步受惠。

展望後市，壽險業者表示，雖然近期全球金融市場仍受到中東戰事等不確定因素干擾，市場波動加劇，但若後續情勢逐步穩定，主要股市延續多頭格局，投資型商品銷售動能可望持續。今年前四月投資型商品銷售已達去年全年的六成，顯示市場資金仍持續流向投資型保單。之後在股市維持多頭格局以及銀行通路銷售動能延續下，投資型商品買氣可望持續熱絡。

相較之下，利變型商品今年表現稍顯疲弱，預估全年銷售可望與去年相當，投資型商品5月仍是新契約保費成長的主要來源，全年銷售有望挑戰2021年5,774億元的紀錄。

壽險業 台股 金融市場

延伸閱讀

凱基金獲利／前五月調整後淨賺523億元 凱壽股市海賺近300億元

中信金獲利／前五月347億元、EPS 1.78元 再創同期新高

富邦金前五月獲利創高 EPS 6.27元 旗下銀行、產險、證券、投信同寫新紀錄

富邦金獲利／超越歷年全年！前五月調整後海賺1591億元、EPS 11.36元

相關新聞

微星徐祥：記憶體供貨能見度僅一個月 PC漲價效應第3季見真章

PC售價調漲、消費者是否買單？將在第3季見分曉。微星（2377）董事長徐祥指出，記憶體漲價使第2～3季度DIY市場狀況不佳，消費市場因漲價效應，客戶觀望，商用市場報價困難度高，因為記憶體原廠是每月更新知道當月可給多少量，供料能見度低到只有一個月，大幅干擾業務接單彈性。但CPU缺貨問題有機會在第2~3季度緩解。

彭淮南回憶錄 金融業寶典

中央銀行前總裁彭淮南的回憶錄《永遠的銀行員彭淮南：從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生》五月上市以來，受到金融業界矚目，多家金融業者團購訂書作為內部訓練的讀物。

台積被控侵權…「專利蟑螂」目的多半不是錢

台積電遭控專利侵權，案件仍在審理。智財訴訟大致可歸納為四種功能型態：一是保護研發成果維護技術；二是市場區隔工具，以專利形成排他效果；其三是商業談判籌碼；其四則透過法律戰延長時間，爭取產品布局空間。

新聞眼／台積挨告…對抗專利蟑螂 應打造智財護城河

人工智慧（ＡＩ）帶動半導體產業進入新一輪成長周期，專利戰風險也開始浮上檯面。隨著矽光子、先進封裝等新興技術開始進入收成階段，企業除了把握時間搶市占、訂單，更重要的是提早建立專利護城河，避免未來市場成熟後，反遭他人專利掣肘。

台積樹大招風！在美挨告侵權 經部力挺合規

政治新聞網站Axios報導，全球半導體龍頭台積電捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。多名共和黨聯邦參眾議員致函ＩＴＣ，要求執行美國專利權，不要因為台積電在美國人工智慧（ＡＩ）與半導體供應鏈的關鍵地位而給予特殊待遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。