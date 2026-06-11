在宅急症新保單有譜！金管會聚焦「3族群」癌症化療暫未納入

癌症在家化療的相關保單，恐還要再等等。金管會11日表示，目前壽險業研發中的在宅急症照護保單，仍以肺炎、尿路感染及軟組織感染三類感染症為主，尚未納入癌症化療。

衛福部從2024年7月起推動在宅急症照護試辦計畫，讓符合條件的肺炎、尿路感染及軟組織感染患者，由醫護團隊到府治療，以減輕急診壅塞與病床不足壓力。

隨醫療照護逐漸從住院走向門診、甚至在家治療，衛福部與金管會近年也持續研議開發相關保險商品。

衛福部長石崇良日前透露，下半年規劃將「在家住院」擴大至全癌別癌症化療，引發市場關注新保單是否同步跟進。

保險局主秘劉純斌表示，目前健保署提供給保險業研究的發生率資料，仍以三類感染症為主，尚未包含癌症化療相關數據。

因此，業者現階段研發商品的基礎，也仍聚焦在現行試辦範圍。

他解釋，保險商品設計必須建立在經驗發生率基礎上，才能估算未來理賠支出與保費收入，確保風險與保費相符。

若缺乏足夠統計資料，保費定價與風險控管都會面臨挑戰。

至於市場期待的在宅急症照護保單何時問世，劉純斌表示，目前尚無業者正式送件。

保險局指出，未來若在宅急症照護納入更多病症，例如癌症化療，業者可依新的保障範圍重新設計商品與費率。實務上可透過推出新版保單方式調整保障內容，舊版商品則停止銷售。