快訊

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

美股早盤／晶片股絕地大反攻！四大指數齊揚 費半強漲4%

聽新聞
0:00 / 0:00

台股熱翻！國銀財管手收飆18.5% 成長動能超車放款利息

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布，4月國銀稅前盈餘596.1億元，月增5.2%，是史上單月獲利次高，光OBU就貢獻了17%，累計前四月賺2,338.9億元寫史上同期新高，年增23%。圖／本報資料照片
金管會公布，4月國銀稅前盈餘596.1億元，月增5.2%，是史上單月獲利次高，光OBU就貢獻了17%，累計前四月賺2,338.9億元寫史上同期新高，年增23%。圖／本報資料照片

金管會公布，4月國銀稅前盈餘596.1億元，月增5.2%，是史上單月獲利次高，光OBU就貢獻了17%，累計前四月賺2,338.9億元寫史上同期新高，年增23%，主因是利收、手收和投資收益等三大獲利來源同步走揚。

銀行局副局長張嘉魁說，累計前四月獲利大增，主要是受惠放款成長，美元資金成本下降，金融市場熱，使利息、手續費和投資淨收益這三大獲利來源全數成長。

前四月國銀三大收益來源中，以手續費淨收益1,268.6億元，年增18.5%超過利息淨收益2,591.4億元，年增17%，顯示4月台股熱，財管手續費大增，成長動能已超過放款息收。

投資及其他淨收益1,268.6億元，年增18.5%。在三大支柱同步推升下，國銀整體淨收益達4,683.7億元，年增16%。

以獲利貢獻占比來看，前四月國內總分行賺1,725億元、貢獻占比74%最高，OBU、海外分行和大陸分行等海外市場僅占26%。

海外市場中，OBU與海外分行獲利各年增10.2%與8.3%，主因是放款和債券投資量成長，資金成本下降，利息淨收益增加較多。

其中4月單月OBU賺101.7億元，月增42億元或70%，占前四月整體國銀獲利的17%，顯示4月OBU獲利成關鍵推手。

張嘉魁說，4月OBU獲利大增，主因是債匯市轉佳，使投資其他淨收益增加，呆帳費用減少所致。

金管會 投資

延伸閱讀

破天荒！國銀存款4月單月暴增逾1兆元 發生什麼事了？

民眾瘋台股！個人借款4月大增1838億元 增量創同期新高

富邦金前五月獲利創高 EPS 6.27元 旗下銀行、產險、證券、投信同寫新紀錄

富邦金獲利／超越歷年全年！前五月調整後海賺1591億元、EPS 11.36元

相關新聞

台股熱翻！國銀財管手收飆18.5% 成長動能超車放款利息

金管會公布，4月國銀稅前盈餘596.1億元，月增5.2%，是史上單月獲利次高，光OBU就貢獻了17%，累計前四月賺2,338.9億元寫史上同期新高，年增23%，主因是利收、手收和投資收益等三大獲利來源同步走揚。

破天荒！國銀存款4月單月暴增逾1兆元 發生什麼事了？

AI狂潮掀吸金效應。據金管會統計，2026年4月國銀新增存款暴增1兆554億元，寫史上首見單月破兆紀錄。金融圈指出，AI行情帶動外資狂匯入、投資資金回流，是讓國銀迎來史上最大資金潮的關鍵主因。

華南金獲利／前五月賺144億元、年增73% 單月、累計雙創同期新高

華南金控（2880）公布2026年5月自結盈餘，合併稅前淨利為39.57億元、合併稅後淨利為33.55億元；累計合併稅前淨利172.79億元、合併稅後淨利為144.69億元。

想做 ETF 搭配期貨避險？金管會鬆綁新制來了

ETF套利與避險操作將更方便。金管會宣布，下周一（15日）起放寬證券交易輔助人（IB）可受託交易範圍，新增ETF、ETN、權證及可轉債等商品。未來投資人透過兼營IB業務的期貨商，即可委託更多元商品，進行跨市場投資組合操作，共10家業者受惠。

凱基金獲利／前五月調整後淨賺523億元 凱壽股市海賺近300億元

凱基金控（2883）11日公布5月自結財務數據，單月稅後獲利為新台幣47.43億元，年度累計稅後獲利223.3億元，每股盈餘1.32元。旗下凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益。若加計FVOCI股票處分利益，調整後金控5月稅後獲利為148.72億元，前五月累計獲利523.29億元，換算每股獲利為3.09元，單月與累計獲利均創下歷史新高。

彰銀響應企業投資美國融資保證機制 承諾2,500萬美元助台商布局

彰化銀行（2801）11日宣布，為積極響應政府「根留臺灣、布局全球」的戰略目標，並深化台美經貿合作關係，董事會決議參與國家發展委員會所推動的「企業投資美國融資保證機制推動方案」承諾出資2,500萬美元，展現支持台灣企業赴美投資的堅定決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。