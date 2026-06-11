台股熱翻！國銀財管手收飆18.5% 成長動能超車放款利息

金管會公布，4月國銀稅前盈餘596.1億元，月增5.2%，是史上單月獲利次高，光OBU就貢獻了17%，累計前四月賺2,338.9億元寫史上同期新高，年增23%，主因是利收、手收和投資收益等三大獲利來源同步走揚。

銀行局副局長張嘉魁說，累計前四月獲利大增，主要是受惠放款成長，美元資金成本下降，金融市場熱，使利息、手續費和投資淨收益這三大獲利來源全數成長。

前四月國銀三大收益來源中，以手續費淨收益1,268.6億元，年增18.5%超過利息淨收益2,591.4億元，年增17%，顯示4月台股熱，財管手續費大增，成長動能已超過放款息收。

投資及其他淨收益1,268.6億元，年增18.5%。在三大支柱同步推升下，國銀整體淨收益達4,683.7億元，年增16%。

以獲利貢獻占比來看，前四月國內總分行賺1,725億元、貢獻占比74%最高，OBU、海外分行和大陸分行等海外市場僅占26%。

海外市場中，OBU與海外分行獲利各年增10.2%與8.3%，主因是放款和債券投資量成長，資金成本下降，利息淨收益增加較多。

其中4月單月OBU賺101.7億元，月增42億元或70%，占前四月整體國銀獲利的17%，顯示4月OBU獲利成關鍵推手。

張嘉魁說，4月OBU獲利大增，主因是債匯市轉佳，使投資其他淨收益增加，呆帳費用減少所致。