華南金獲利／前五月賺144億元、年增73% 單月、累計雙創同期新高

華南金控（2880）公布2026年5月自結盈餘，合併稅前淨利為39.57億元、合併稅後淨利為33.55億元；累計合併稅前淨利172.79億元、合併稅後淨利為144.69億元。

截至5月止華南金合併稅後淨利144.69億元，較去年同期成長61.19億元或73.3%，EPS 1.04元。

主係子公司均較去年同期顯著成長所致，其中銀行、證券、創投、產險分別較去年同期成長26.85億元、24.08億元、4.79億元、3.59億元。

5月單月合併稅後淨利33.55億元，與上月相當。5月累計及單月合併稅後淨利，皆為歷史「同期」新高。

2026年5月淨利33.55億元，2025年5月淨利13.92億元，成長19.62億元、141%。

主要係銀行子公司淨利成長10.86億元，主要是核心業務的成長（存放款業務穩健增長致利收成長2.89億元、財富管理業務的拓展致手收成長4.25億元、去年同期關稅議題美元大貶相對使今年兌換收益成長逾5億元等）。

另，台股行情熱絡，帶動證券子公司淨利成長7.08億元（經紀業務手收成長逾7億元、自營操作成長3.22億元等）。證券經紀手收年增率376%，今年10.01億元，去年2.66億元。