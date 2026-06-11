聽新聞
0:00 / 0:00
華南金獲利／前五月賺144億元、年增73% 單月、累計雙創同期新高
華南金控（2880）公布2026年5月自結盈餘，合併稅前淨利為39.57億元、合併稅後淨利為33.55億元；累計合併稅前淨利172.79億元、合併稅後淨利為144.69億元。
截至5月止華南金合併稅後淨利144.69億元，較去年同期成長61.19億元或73.3%，EPS 1.04元。
主係子公司均較去年同期顯著成長所致，其中銀行、證券、創投、產險分別較去年同期成長26.85億元、24.08億元、4.79億元、3.59億元。
5月單月合併稅後淨利33.55億元，與上月相當。5月累計及單月合併稅後淨利，皆為歷史「同期」新高。
2026年5月淨利33.55億元，2025年5月淨利13.92億元，成長19.62億元、141%。
主要係銀行子公司淨利成長10.86億元，主要是核心業務的成長（存放款業務穩健增長致利收成長2.89億元、財富管理業務的拓展致手收成長4.25億元、去年同期關稅議題美元大貶相對使今年兌換收益成長逾5億元等）。
另，台股行情熱絡，帶動證券子公司淨利成長7.08億元（經紀業務手收成長逾7億元、自營操作成長3.22億元等）。證券經紀手收年增率376%，今年10.01億元，去年2.66億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。