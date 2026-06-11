國泰深耕基層籃球23年 3x3賽事打造青年發光舞台

國泰金控秉持「大樹成長、文化深耕」精神，推動「國泰青年節」系列活動，以培育青年為目標，持續23年舉辦「高中暨大專3x3籃球賽」，提供展現對籃球熱情的舞台，透過賽事培養團隊合作精神，與青年學子一起「BETTER TOGETHER共創更好」。

透過賽事培力 培養青年永不放棄

6月6日，從北北基宜、桃竹苗、中彰投與南高屏四區預賽中脫穎的48支勁旅，齊聚台北實踐大學體育館進行總決賽，用球技與默契比拚，決定冠軍榮耀誰屬。國泰透過3x3籃球賽，拓展青年培力的內涵，不僅關注教育與理財，也包含健康、團隊合作與面對挑戰的韌性養成。國泰人壽協理廖昶超表示，球員最可貴的不只是天賦與球技，而是永不放棄、奮戰到最後一刻的精神，他期許球員能夠透過「三個一，一起打球、一直打球、一輩子打球」，讓自己更健康快樂。

國泰女籃分享心法 球員獲益突破盲點

除了打造舞台，國泰也邀請擁有冠軍連霸傲人戰績的國泰女籃，連續兩年現身總決賽現場，這是不但全員到齊，還透過Q&A分享賽事經驗、戰術觀念與比賽心法；教練藍浩語表示，態度決定高度，精進球技外，更要勇於面對挑戰，「最重要的是對籃球保有熱愛，才能在不斷的訓練與磨練中堅持下去，持續突破自我」。曾接受國泰女籃球員黃郁婷客座指導的青年球員表示，感謝職業球員的臨場提點，讓她們更容易突破盲點，適時解決當前問題，在場上打出好成績。

選手參與度提升 找到屬於自己的球場

而擔任多年賽事裁判長的張呂岳也說，國泰長期投資基層籃球，為高中和大專生創造籃球舞台，持續地讓賽事進化，他發現球員專注度、認真度、參與度都有明顯提升，裁判團隊也竭盡所能將最新的3x3規則分享給學生，「球場上不只運動競技，更是難得的教育機會，越來越多球員願意提問，這就表示他們願意透過賽事來學習成長，這是我覺得最難得的地方」。

陪伴國泰3x3籃球賽多年的賽事主持人林志彥也發現，國泰持續多年打造的籃球舞台，「讓表現傑出的非職業選手，透過賽事被看見，因此被3x3企業隊網羅成隊員」。愛打球的人不容忽視，即使不在職業賽事的鎂光燈下，他們仍積極參與大大小小賽事，在每一次上場中磨練，也在屬於自己的球場發光。林志彥也感謝國泰多年投入，「因為國泰3x3的比賽，延續了很多人的夢想」。

今年前進多場預賽的球評李亦伸則表示，國泰3x3籃球賽最有價值的地方，不只是比賽本身，而是讓很多年輕球員有機會被看見、被鼓勵，也為校園籃球帶來蓬勃朝氣和無限感染力，很多孩子不一定是為了職業圓夢，而是喜歡和隊友一起打球、一起努力的感覺；國泰23年來打造的籃球舞台，讓不同城市、不同學校的年輕人，因為籃球聚在一起。當越多年輕人願意投入、挑戰自己、喜歡運動，台灣籃球的未來就會長出更多的可能，而國泰金控多年投注資源扎根基層籃球，可說是推廣基層籃球的幕後英雄。

善盡社會責任 國泰攜手刑事局提升青年識詐能力

國泰善盡社會責任，在總決賽現場，由國泰人壽與國泰產險攜手刑事局，將反詐宣導帶入運動場域，現場特別設置「防詐桌遊」互動體驗，帶領年輕學子在遊戲中認識常見詐騙手法，透過實際案例提升青年對於數位與金融詐騙的識別能力，強化全民防詐意識，為社會建立更安全與信任的互動環境。

國泰攜手刑事局，在總決賽現場擺攤提升青年識詐能力。國泰金控／提供