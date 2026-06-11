快訊

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

美股早盤／晶片股絕地大反攻！四大指數齊揚 費半強漲4%

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰深耕基層籃球23年 3x3賽事打造青年發光舞台

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰女籃全員出動，現場與參賽選手互動交流場上心法。國泰金控／提供
國泰女籃全員出動，現場與參賽選手互動交流場上心法。國泰金控／提供

國泰金控秉持「大樹成長、文化深耕」精神，推動「國泰青年節」系列活動，以培育青年為目標，持續23年舉辦「高中暨大專3x3籃球賽」，提供展現對籃球熱情的舞台，透過賽事培養團隊合作精神，與青年學子一起「BETTER TOGETHER共創更好」。

透過賽事培力 培養青年永不放棄

6月6日，從北北基宜、桃竹苗、中彰投與南高屏四區預賽中脫穎的48支勁旅，齊聚台北實踐大學體育館進行總決賽，用球技與默契比拚，決定冠軍榮耀誰屬。國泰透過3x3籃球賽，拓展青年培力的內涵，不僅關注教育與理財，也包含健康、團隊合作與面對挑戰的韌性養成。國泰人壽協理廖昶超表示，球員最可貴的不只是天賦與球技，而是永不放棄、奮戰到最後一刻的精神，他期許球員能夠透過「三個一，一起打球、一直打球、一輩子打球」，讓自己更健康快樂。

國泰女籃分享心法 球員獲益突破盲點

除了打造舞台，國泰也邀請擁有冠軍連霸傲人戰績的國泰女籃，連續兩年現身總決賽現場，這是不但全員到齊，還透過Q&A分享賽事經驗、戰術觀念與比賽心法；教練藍浩語表示，態度決定高度，精進球技外，更要勇於面對挑戰，「最重要的是對籃球保有熱愛，才能在不斷的訓練與磨練中堅持下去，持續突破自我」。曾接受國泰女籃球員黃郁婷客座指導的青年球員表示，感謝職業球員的臨場提點，讓她們更容易突破盲點，適時解決當前問題，在場上打出好成績。

選手參與度提升 找到屬於自己的球場

而擔任多年賽事裁判長的張呂岳也說，國泰長期投資基層籃球，為高中和大專生創造籃球舞台，持續地讓賽事進化，他發現球員專注度、認真度、參與度都有明顯提升，裁判團隊也竭盡所能將最新的3x3規則分享給學生，「球場上不只運動競技，更是難得的教育機會，越來越多球員願意提問，這就表示他們願意透過賽事來學習成長，這是我覺得最難得的地方」。

陪伴國泰3x3籃球賽多年的賽事主持人林志彥也發現，國泰持續多年打造的籃球舞台，「讓表現傑出的非職業選手，透過賽事被看見，因此被3x3企業隊網羅成隊員」。愛打球的人不容忽視，即使不在職業賽事的鎂光燈下，他們仍積極參與大大小小賽事，在每一次上場中磨練，也在屬於自己的球場發光。林志彥也感謝國泰多年投入，「因為國泰3x3的比賽，延續了很多人的夢想」。

今年前進多場預賽的球評李亦伸則表示，國泰3x3籃球賽最有價值的地方，不只是比賽本身，而是讓很多年輕球員有機會被看見、被鼓勵，也為校園籃球帶來蓬勃朝氣和無限感染力，很多孩子不一定是為了職業圓夢，而是喜歡和隊友一起打球、一起努力的感覺；國泰23年來打造的籃球舞台，讓不同城市、不同學校的年輕人，因為籃球聚在一起。當越多年輕人願意投入、挑戰自己、喜歡運動，台灣籃球的未來就會長出更多的可能，而國泰金控多年投注資源扎根基層籃球，可說是推廣基層籃球的幕後英雄。

善盡社會責任 國泰攜手刑事局提升青年識詐能力

國泰善盡社會責任，在總決賽現場，由國泰人壽與國泰產險攜手刑事局，將反詐宣導帶入運動場域，現場特別設置「防詐桌遊」互動體驗，帶領年輕學子在遊戲中認識常見詐騙手法，透過實際案例提升青年對於數位與金融詐騙的識別能力，強化全民防詐意識，為社會建立更安全與信任的互動環境。

國泰攜手刑事局，在總決賽現場擺攤提升青年識詐能力。國泰金控／提供
國泰攜手刑事局，在總決賽現場擺攤提升青年識詐能力。國泰金控／提供

國泰3x3籃球賽場上競爭激烈，球員努力爭取榮耀。國泰金控／提供
國泰3x3籃球賽場上競爭激烈，球員努力爭取榮耀。國泰金控／提供

國泰金控 國泰 籃球

延伸閱讀

爭取中央補助深化校園體育 南市推高爾夫、山野教育及國際交流

溫哥華獲選世界盃球迷體驗最佳城市 將辦7場賽事

從場上指揮官到ESPN球評！林書豪用哈佛球商解析馬刺致命傷

汐止區崇義高中畢業典禮 偏鄉、原民學子翻轉逐夢

相關新聞

台股熱翻！國銀財管手收飆18.5% 成長動能超車放款利息

金管會公布，4月國銀稅前盈餘596.1億元，月增5.2%，是史上單月獲利次高，光OBU就貢獻了17%，累計前四月賺2,338.9億元寫史上同期新高，年增23%，主因是利收、手收和投資收益等三大獲利來源同步走揚。

破天荒！國銀存款4月單月暴增逾1兆元 發生什麼事了？

AI狂潮掀吸金效應。據金管會統計，2026年4月國銀新增存款暴增1兆554億元，寫史上首見單月破兆紀錄。金融圈指出，AI行情帶動外資狂匯入、投資資金回流，是讓國銀迎來史上最大資金潮的關鍵主因。

華南金獲利／前五月賺144億元、年增73% 單月、累計雙創同期新高

華南金控（2880）公布2026年5月自結盈餘，合併稅前淨利為39.57億元、合併稅後淨利為33.55億元；累計合併稅前淨利172.79億元、合併稅後淨利為144.69億元。

想做 ETF 搭配期貨避險？金管會鬆綁新制來了

ETF套利與避險操作將更方便。金管會宣布，下周一（15日）起放寬證券交易輔助人（IB）可受託交易範圍，新增ETF、ETN、權證及可轉債等商品。未來投資人透過兼營IB業務的期貨商，即可委託更多元商品，進行跨市場投資組合操作，共10家業者受惠。

凱基金獲利／前五月調整後淨賺523億元 凱壽股市海賺近300億元

凱基金控（2883）11日公布5月自結財務數據，單月稅後獲利為新台幣47.43億元，年度累計稅後獲利223.3億元，每股盈餘1.32元。旗下凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益。若加計FVOCI股票處分利益，調整後金控5月稅後獲利為148.72億元，前五月累計獲利523.29億元，換算每股獲利為3.09元，單月與累計獲利均創下歷史新高。

彰銀響應企業投資美國融資保證機制 承諾2,500萬美元助台商布局

彰化銀行（2801）11日宣布，為積極響應政府「根留臺灣、布局全球」的戰略目標，並深化台美經貿合作關係，董事會決議參與國家發展委員會所推動的「企業投資美國融資保證機制推動方案」承諾出資2,500萬美元，展現支持台灣企業赴美投資的堅定決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。