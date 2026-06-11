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想做ETF搭配期貨避險？金管會鬆綁新制來了 共10家業者受惠

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
ETF套利與避險操作將更方便。金管會宣布，下周一（15日）起放寬證券交易輔助人（IB）可受託交易範圍，新增ETF、ETN、權證及可轉債等商品。 示意圖／AI生成
ETF套利與避險操作將更方便。金管會宣布，下周一（15日）起放寬證券交易輔助人（IB）可受託交易範圍，新增ETF、ETN、權證及可轉債等商品。 示意圖／AI生成

ETF套利與避險操作將更方便。金管會宣布，下周一（15日）起放寬證券交易輔助人（IB）可受託交易範圍，新增ETF、ETN、權證及可轉債等商品。未來投資人透過兼營IB業務的期貨商，即可委託更多元商品，進行跨市場投資組合操作，共10家業者受惠。

目前證券交易輔助人是由期貨商兼營，可代理券商替客戶開戶、接受委託下單及辦理交割通知，讓投資人透過單一通路取得證券與期貨相關服務。

不過，受託交易範圍原僅限上市櫃股票、興櫃股票、公開申購及外國有價證券。

金管會此次修正函令，將受託範圍擴大到所有在證交所及櫃買中心掛牌交易的有價證券，包括主、被動式ETF、ETN、權證、REITs、TDR、可轉債及附認股權公司債等，15日正式生效。

證期局副局長黃厚銘表示，許多期貨投資人並非單純交易期貨，而是透過現貨與期貨搭配進行策略投資組合，以達到避險及套利目的。

業者因此透過法規調適平台提出建議，希望擴大可委託商品範圍，提供投資人更完整的投資服務。

黃厚銘指出，新制上路後，投資人除可透過同一管道委託股票交易，也能進一步搭配ETF、ETN等商品進行策略操作，有助提升跨市場交易的便利性與效率。

對業者而言，期貨商可望增加手續費收入與客戶黏著度，並擴大商品服務範圍；合作券商則可藉由期貨商協助招攬客戶、提升交易量，形成雙贏局面。

金管會統計，目前共有10家期貨商擔任證券交易輔助人，設有23個營業據點。今年前四月累計交易量達1,858.08億元，較去年同期646.32億元大增187.5%，顯示相關業務規模持續成長。

避險 ETF 金管會

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