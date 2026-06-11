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彰銀響應企業投資美國融資保證機制 承諾2,500萬美元助台商布局

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

彰化銀行（2801）11日宣布，為積極響應政府「根留臺灣、布局全球」的戰略目標，並深化台美經貿合作關係，董事會決議參與國家發展委員會所推動的「企業投資美國融資保證機制推動方案」承諾出資2,500萬美元，展現支持台灣企業赴美投資的堅定決心。

彰銀表示，近年來全球供應鏈重組加速，台灣企業面臨國際經貿情勢的諸多挑戰與機會，為協助企業因應變局，順利拓展海外市場，藉由參與此國家級融資保證機制，可為往來企業爭取最高50%的融資保證成數，及0.1%至1.75%的保證手續費，有效降低企業海外設廠之融資門檻與資金成本，協助業者取得穩定的中長期資金，使其得以專注核心技術布建，加速在美國市場落地生根。

此次參與「企業投資美國融資保證機制推動方案」，不僅是配合政府重大政策，更是彰化銀行積極協助客戶全球布局、分散經營風險、提升國際競爭力的具體行動。透過本機制，將能更有效地提供赴美投資企業所需的資金，涵蓋資本性支出如採購機器設備、興建廠房及營運資金等多元需求，成為企業拓展美國市場的堅實後盾。

融資保證機制對協助企業赴美投資是極大利多，彰化銀行長期深耕國際金融市場，目前於美國設有紐約及洛杉磯分行，亦已獲金融監督管理委員會核准設立澳洲雪梨分行、加拿大多倫多分行及馬來西亞納閩分行。

其中，馬來西亞納閩分行預計於今年度開業，並同步於吉隆坡設立行銷服務處，進一步強化東協地區金融服務網絡，以因應企業海外布局與跨境資金需求。

彰銀 台商 美國

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