台灣人壽「記憶不再守護仍在」 名人講座全臺開講

保險讓守護長在！中信金（2891）子公司台灣人壽5月起舉辦「記憶不再 守護仍在」系列講座，由藝人唐從聖、林葉亭全臺巡迴開講，以過來人經驗分享陪伴失智家人的長照心路歷程，深入淺出喚起社會重視失智海嘯議題，提前完備健康與保障。

「長照風險其實離我們很近」！唐從聖曾同時面對父親中風失智、母親失智，以及姐姐長期洗腎等多重打擊，長達20年照護壓力讓他深刻體會重大疾病背後龐大的照顧與經濟負擔，影響家庭生活甚鉅。唐從聖認為最辛苦的往往不是疾病本身，而是長期且看不到終點的照護壓力，一路走來深知唯有提前做好風險管理與保障規劃，才能在關鍵時刻溫柔接住患者，更撐起家庭經濟。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每3秒就有一人罹患失智症，衛生福利部調查亦顯示，2024年65歲以上失智症人口達35萬人，相當於每12位65歲以上長者就有1位失智，且病程長達8至10年，為喚起民眾提前預防失智症，台灣人壽邀請專家現場分享，如何預防及減緩失智症發生，民眾透過規律運動、控制三高、增加動腦活動與定期健康檢查，超前部署、提前「準備」，風險來臨時才能從容面對。

「記憶不再 守護仍在」講座於臺北、高雄、臺中陸續開講，吸引逾千名民眾和長照家庭參與，藝人林葉亭將於6月13日在台南、6月27在新竹接力登場，分享照顧失智父親的心境轉折，讓更多家庭提前做好準備，參與講座就有機會獲得失智症基因檢測及精美好禮。