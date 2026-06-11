民眾瘋台股！個人借款4月大增1838億元 增量創同期新高

金管會今日公布，國銀4月總放款量46兆9254億元，較3月增加3456億，也創下從111年4月（3670億）以來的同期次高，其中在企業營運擴大產能和股市熱潮帶動理財需求之下，4月周轉金放款較3月大增2725億元。

金管會公布的最新統計顯示，民營企業放款月增2122億，銀行局副局長張嘉魁說明，主要和營運、擴大產能有關，而個人借款月增1838億元，張嘉魁說明亦和購屋貸款有關，因為市場上仍有剛性需求，另一個原因就是私人周轉金增加，為歷年同期新高。

不過，倘若以金管會統計數據分析，個人借款月增1838億元，倘若看企業與個人的購置不動產數據較3月增加546億，可見得至少超過三分之二以上的增量，都來自於個人的周轉金借款，已遠大於房貸的增量，可見得台股熱潮帶動個人借款暴增的程度。