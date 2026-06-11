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國泰證券6月投資觀點：陸港股結構機會浮現 債市配置聚焦高評級資產

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
2026年6月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。國泰證券/提供
2026年6月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。國泰證券/提供

隨著時序進入2026年中，全球市場在地緣政治風險尚未完全消退下，關注焦點逐步回歸經濟基本面與政策動能；儘管中東局勢仍具不確定性，但大型國際活動與政策支援，有助為經濟提供支撐。

根據美國銀行指出，今年世界盃預期可為全球GDP貢獻約410億美元，並帶動就業成長，顯示全球經濟仍具一定韌性。另一方面，人工智慧相關投資持續擴張，高盛預估2026年全球AI相關資本支出規模可達約1.5兆美元，帶動科技產業中長期需求明確。整體而言，在經濟成長動能溫和延續、政策與產業支撐並存的情況下，市場儘管仍有波動，但結構性機會持續浮現。

國泰證券觀察陸、港股市場，對全年表現維持相對正向看法。獲利面預期仍具雙位數成長潛力，且港股因資金流動性較佳，本益比相對具支撐，但本淨比仍低於陸股，使資金面對港股的關注度持續提升。此外，中國政策面持續強化內需動能，包括民生消費與服務產業在政策支持下具備成長潛力，並隨對外貿易逐步轉向非美市場，相關產業營運前景逐步回溫。國泰證券表示，兼具政策支持與基本面穩健的產業，仍為市場關注重點。

國泰證券進一步觀察債市方面，整體資金動能維持穩定。國際金融協會（IIF）資料顯示，外國投資者對美國公債及公司債的需求持續穩健，儘管油價波動對市場仍可能造成短期影響，但目前收益率水準相較歷史仍具吸引力，有助支撐投資人對固定收益資產的配置需求。此外，超大規模資料中心營運商持續進行融資多元化，帶動市場對高品質、長天期債券的需求。

在供需維持相對平衡、信用利差未出現明顯擴大的環境下，債券配置條件逐步改善。國泰證券表示，於當前市場環境下，債券配置可持續關注信用體質良好的科技公司及大型銀行等高評級債券，以兼顧收益機會與風險控管。

整體而言，在地緣政治風險仍存與市場波動延續的背景下，全球經濟仍展現一定韌性。隨著AI投資持續推動產業升級及陸港股受惠政策與資金面帶動，市場呈現更清晰的結構性機會。

同時，債市在收益率具吸引力與資金需求穩健下，可望提供資產配置的穩定支撐。國泰證券建議，投資人宜在審慎評估風險的前提下，關注具基本面與政策支持的發展方向，於震盪環境中穩健布局，累積長期投資價值。

港股 國泰 高盛

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