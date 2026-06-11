借鏡新加坡Grab-Uber結合案 學者：壟斷市場重創競爭秩序

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。學者以新加坡Grab-Uber結合案為例，指出Grab如今掌握新加坡叫車市占率近八成、餐飲外送市占率近七成，壟斷市場將對競爭秩序造成無法彌補的損害。

公聽會第二節，探討「該案結合是否應予否准—Uber雙軌結構之競爭法評價」。

新加坡國立大學法學院副教授Burton Ong提醒，跨國企業併購案須審慎，事後裁罰無法回復競爭秩序，只會淪為跨國企業的交易成本。新加坡Grab-Uber結合案親身經驗，2018年新加坡競爭主管機關雖就Grab-Uber結合案裁決違規並課以罰鍰，但未能使市場恢復至結合前的競爭狀態。

Burton Ong說，因應上述情形，新加坡主管機關於2024年，果斷採取預防性臨時措施，事前阻止Grab併購foodpanda新加坡業務，避免重蹈覆轍。此類結合可能因網絡效應及市場傾覆，對競爭秩序造成無法彌補的損害。

中華科技大學副教授李禮仲認為，Grab併購foodpanda案，不能單純以傳統結合審查框架處理，公平會必須正視Uber與Grab之間已形成的多層次結構性連結。

李禮仲指出，依Grab向美國SEC申報之Form F-1文件，Uber與Grab訂有不競爭協議，效期延續至Uber完全出清Grab持股後一年。在Uber仍持有相當比例Grab股份的情況下，該協議實質上仍持續發揮效果。此外，Uber執行長長期兼任Grab董事，雙方並共同投資自動駕駛公司WeRide。

李禮仲示警，若公平會2024年否准Uber Eats直接收購foodpanda，卻放行由Uber持有大量股份的Grab完成同一交易，Grab極可能淪為Uber進入台灣市場的代理人，形成更隱蔽的市場壟斷結構。建議公平會強化對「結構性連結」的整體評估能力，防止假性競爭取代真實市場制衡。

開南大學法律系助理教授陳炳良表示，該案不能僅因不是Uber直接出面收購，即排除壟斷疑慮。建議公平會應從Uber與Grab、Delivery Hero間之股權、選擇權、董事及策略合作關係，實質審查是否形成「借殼式市場整合」。

陳炳良指出，外送平台具有多邊市場與網路效應，一旦市場集中，將影響消費者選擇、店家抽成、外送員報酬及資料治理。他主張，在結構性疑慮尚未釐清並有效排除前，公平會不宜以附條件核准取代實質監管，應將禁止結合作為優先選項。

中原大學財經法律系副教授陳櫻琴提醒，公平會不能只停留在「是否核准」的單點判斷，真正應處理的，是台灣外送平台市場能否保有「至少兩個」真正獨立的競爭者。倘若市場表面上有兩個品牌，實質上卻只剩同一利益團體內的假性競爭，競爭法所要保護的市場秩序便已蕩然無存。

陳櫻琴強調，平台市場一旦形成假性競爭的雙寡頭，事後靠行為承諾監督價格、補貼與資訊交換，都已經太晚。新加坡事後採取的命令與罰鍰，均未能使市場恢復至結合前的競爭狀態，Grab如今掌握新加坡叫車市場近八成市占率、餐飲外送市場近七成市占率。

陳櫻琴呼籲，台灣需要的不是紙上防火牆，而是結構性救濟，讓foodpanda台灣業務脫離Uber—Grab—DH影響圈，釋出給真正獨立且有能力與Uber相互競爭的第三人，使市場重新出現兩個有能力、亦有誘因彼此制衡的平台。