智慧電網商機湧現！兆豐金布局智慧電網投融資 攜手產業邁向能源轉型

面對全球淨零浪潮與電力結構重塑，智慧電網已成為能源轉型關鍵核心。兆豐金控（2886）11日舉辦「智慧電網投融資實務研討會」，由兆豐金控總經理張傳章主持，邀請金管會副主委莊琇媛及台灣經濟研究院、產業界及顧問界等專家學者齊聚，聚焦智慧電網發展、無碳電力新經濟與營運實務等議題深入探討，為未來電力市場與投融資模式開創新契機，展現金融業引導資金投入智慧電網與多元綠能發展的關鍵角色。

張傳章表示，為協助金融業掌握政府淨零轉型政策並引導資金投入關鍵產業，兆豐已加入金管會「永續金融先行者聯盟」並擔任跨部門諮詢工作群召集人，迄今已辦理四場支持型經濟活動研討會，吸引近500位金融業從業人員及產業代表透過實體及線上參與。隨著再生能源快速發展，智慧電網已成為能源轉型的重要基礎設施，藉由調度、儲能與電力分配等數位化技術，可提升電網韌性與效率，並成為未來能源管理的核心。

台灣電力公司副總經理兼數位長吳進忠於會中介紹智慧電網的規劃藍圖與推動成果，並分析再生能源發電的間歇性與不確定性挑戰。他進一步說明儲能系統的各層級應用，並分享民間參與電力交易平台、協助穩定電網頻率的實務案例與商機。此外，針對AI資料中心（Data Center）高功率與高波動的用電特性，提出建置「表後微電網」作為削峰填谷與提供備援的關鍵解決方案。

隨著國際淨零轉型加速推進，企業對無碳電力需求快速增加，台灣經濟研究院副院長左峻德指出，火力電廠導入碳捕捉與封存（CCS）已具必要性，並可透過去碳電力憑證（CAEC）結合綠色金融，建立無碳電力新商業模式，協助高科技廠商取得穩定無碳電力來源，同時開創能源轉型下的投融資新契機。

安永台灣執行副總經理馮熾煒則從投融資實務觀點，解析智慧電網、儲能、虛擬電廠及表後微電網等應用，如何轉化為具投融資可行性的資產，聚焦財務模型、風險配置、購電協議及專案融資等關鍵議題，並探討如何將電網韌性、低碳電力屬性與企業用電需求，轉化為可評估、可定價、可融資的投資標的，進而支持台灣能源轉型與智慧電網產業發展。

在政府持續推動能源轉型與淨零排放政策下，智慧電網已邁入第二期計畫，進入廣泛應用推展階段，以支援再生能源併網及強化電力系統穩定性與效率。兆豐金控將持續倡議「能源轉型」與「多元綠能」政策，建立金融與產業交流平台，期以金融影響力攜手產業轉型，持續扮演政府、產業與同業間之溝通橋梁，引領金融業對「2050淨零排放」目標做出實質貢獻。