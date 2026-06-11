快訊

沈玉琳大病初癒被拍抽菸自招「一天3根」 震驚傅子純血癌早逝

花蓮2.7億元營養午餐案往上延燒 副縣長顏新章遭搜索約談

偉大如何造就？西班牙聖家堂建設144年的時代考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

智慧電網商機湧現！兆豐金布局智慧電網投融資 攜手產業邁向能源轉型

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐金控11日舉辦「智慧電網投融資實務研討會」，由兆豐金控總經理張傳章（右三）主持，金管會副主委莊琇媛（左三）、台灣電力公司副總經理兼數位長吳進忠（右二）、台灣經濟研究院副院長左峻德（左二）及安永台灣財務管理諮詢服務執行副總馮熾煒（左一）共同參與。兆豐金控／提供
兆豐金控11日舉辦「智慧電網投融資實務研討會」，由兆豐金控總經理張傳章（右三）主持，金管會副主委莊琇媛（左三）、台灣電力公司副總經理兼數位長吳進忠（右二）、台灣經濟研究院副院長左峻德（左二）及安永台灣財務管理諮詢服務執行副總馮熾煒（左一）共同參與。兆豐金控／提供

面對全球淨零浪潮與電力結構重塑，智慧電網已成為能源轉型關鍵核心。兆豐金控（2886）11日舉辦「智慧電網投融資實務研討會」，由兆豐金控總經理張傳章主持，邀請金管會副主委莊琇媛及台灣經濟研究院、產業界及顧問界等專家學者齊聚，聚焦智慧電網發展、無碳電力新經濟與營運實務等議題深入探討，為未來電力市場與投融資模式開創新契機，展現金融業引導資金投入智慧電網與多元綠能發展的關鍵角色。

張傳章表示，為協助金融業掌握政府淨零轉型政策並引導資金投入關鍵產業，兆豐已加入金管會「永續金融先行者聯盟」並擔任跨部門諮詢工作群召集人，迄今已辦理四場支持型經濟活動研討會，吸引近500位金融業從業人員及產業代表透過實體及線上參與。隨著再生能源快速發展，智慧電網已成為能源轉型的重要基礎設施，藉由調度、儲能與電力分配等數位化技術，可提升電網韌性與效率，並成為未來能源管理的核心。

台灣電力公司副總經理兼數位長吳進忠於會中介紹智慧電網的規劃藍圖與推動成果，並分析再生能源發電的間歇性與不確定性挑戰。他進一步說明儲能系統的各層級應用，並分享民間參與電力交易平台、協助穩定電網頻率的實務案例與商機。此外，針對AI資料中心（Data Center）高功率與高波動的用電特性，提出建置「表後微電網」作為削峰填谷與提供備援的關鍵解決方案。

隨著國際淨零轉型加速推進，企業對無碳電力需求快速增加，台灣經濟研究院副院長左峻德指出，火力電廠導入碳捕捉與封存（CCS）已具必要性，並可透過去碳電力憑證（CAEC）結合綠色金融，建立無碳電力新商業模式，協助高科技廠商取得穩定無碳電力來源，同時開創能源轉型下的投融資新契機。

安永台灣執行副總經理馮熾煒則從投融資實務觀點，解析智慧電網、儲能、虛擬電廠及表後微電網等應用，如何轉化為具投融資可行性的資產，聚焦財務模型、風險配置、購電協議及專案融資等關鍵議題，並探討如何將電網韌性、低碳電力屬性與企業用電需求，轉化為可評估、可定價、可融資的投資標的，進而支持台灣能源轉型與智慧電網產業發展。

在政府持續推動能源轉型與淨零排放政策下，智慧電網已邁入第二期計畫，進入廣泛應用推展階段，以支援再生能源併網及強化電力系統穩定性與效率。兆豐金控將持續倡議「能源轉型」與「多元綠能」政策，建立金融與產業交流平台，期以金融影響力攜手產業轉型，持續扮演政府、產業與同業間之溝通橋梁，引領金融業對「2050淨零排放」目標做出實質貢獻。

兆豐 兆豐金控 再生能源

延伸閱讀

中央大學與金屬中心合作 共推綠能科技研發

美科技股震盪擴大 美國電力ETF具防禦特性、定期定額人數成長猛

「特定工廠AI永續大師講座」第八場登場 聚焦能源韌性與碳管理 助業者掌握低碳轉型新商機

中市「特定工廠大師講座」第九場聚焦AI驅動全球經貿擴展 助掌握國際轉型新契機

相關新聞

國泰證券6月投資觀點：陸港股結構機會浮現 債市配置聚焦高評級資產

隨著時序進入2026年中，全球市場在地緣政治風險尚未完全消退下，關注焦點逐步回歸經濟基本面與政策動能；儘管中東局勢仍具不確定性，但大型國際活動與政策支援，有助為經濟提供支撐。

國泰金獲利／前五月調整後逾1,250億元創新高 EPS 4.07元

國泰金控（2882）與國泰人壽累計調整後獲利創高！國泰金控2026年5月單月稅後純益140億元，累計稅後純益達599.3億元，每股盈餘（EPS） 4.07元，加計FVOCI股票處分利益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1,250億元，超越2025年全年獲利表現。主要子公司獲利動能強健，5月單月獲利皆創同期新高，其中國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益亦創歷年同期新高。

台股大洗三溫暖 00400A 經理人：市場長期趨勢不變 台股第4季可期

台股近日快速反彈後出現震盪整理，加權指數呈現多空交戰格局，投資人心情彷彿大洗三溫暖。國泰投信指出，當前國際地緣政治局勢尚未明朗，加上美國10日公布5月份消費者物價指數年增4.2%創近三年來新高，致使市場不確定性偏高，現階段布局不宜過度激進，建議投資人採取分批進場持續累積投資部位，逢低時可適當加碼布局，並善用具備靈活調整優勢的主動式ETF，由專業投資團隊依據產業趨勢與企業基本面動態配置，在控管風險之餘，有望提前洞察反攻訊號，持續捕捉台股長線成長商機。

辛耘法說會／2027年將是非常好的一年 部分訂單展望已達2028年

半導體設備與材料廠辛耘（3583）於11日召開法說會，該公司副董事長許明棋表示，目前看2027年將會是非常好的一年，且部分客戶給的訂單展望已達2028年。

兆豐金控布局智慧電網投融資 攜手產業邁向能源轉型

面對全球淨零浪潮與電力結構重塑，智慧電網已成為能源轉型關鍵核心。兆豐金控（2886）11日舉辦「智慧電網投融資實務研討會」，由兆豐金控張傳章總經理主持，邀請金管會副主委莊琇媛及台灣經濟研究院、產業界及顧問界等專家學者齊聚，聚焦智慧電網發展、無碳電力新經濟與營運實務等議題深入探討，為未來電力市場與投融資模式開創新契機，展現金融業引導資金投入智慧電網與多元綠能發展的關鍵角色。

借鏡新加坡 Grab-Uber 結合案 學者：壟斷市場重創競爭秩序

立法院社福衛環委員會召委林月琴11日舉行「Uber Eats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權」公聽會。學者以新加坡Grab-Uber結合案為例，指出Grab如今掌握新加坡叫車市占率近八成、餐飲外送市占率近七成，壟斷市場將對競爭秩序造成無法彌補的損害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。