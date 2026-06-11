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高房價連長者都買不起房 銀行公會理事長董瑞斌拋退休改買地上權住宅

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
中華民國銀行商業同業公會理事長董瑞斌11日於「地上權住宅貸款研討會」致詞。記者黃于庭／攝影
中華民國銀行商業同業公會理事長董瑞斌11日於「地上權住宅貸款研討會」致詞。記者黃于庭／攝影

台灣高房價問題，就連金融界大佬也感同身受。中華民國銀行商業同業公會理事長董瑞斌11日於「地上權住宅貸款研討會」致詞時指出，現在的房價「不只年輕人買不起，年紀大的人也買不起」，並笑稱退休宅可以考慮買地上權住宅即可。

董瑞斌表示，銀行公會早在十多年前就已持續關注地上權住宅貸款議題，2015年左右就已完成連續5年的法令與實務研究報告，也舉辦地上權住宅鑑價實務研習班，當時還邀請香港與新加坡專家分享經驗，但在台灣，地上權住宅貸款仍屬小眾產品，盼能借鑒他國經驗、國內實務界、開發商和銀行等建議，帶動地上權住宅蓬勃發展。

董瑞斌分析指出，地上權住宅在台灣相對小眾的原因眾多，可能是民眾偏好持有土地，源自於華人「有土斯有財」的觀念，其次是在同住宅區位、相同條件下，地上權住宅的差價仍不是太大，甚至這十多年來，銀行辦理地上權住宅相關業務也並不成熟。

董瑞斌指出，透過了解新加坡住宅政策對台灣的啟示、台灣發展地上權住宅市場前景與挑戰、開發實務經驗、估價與風險分析，以及銀行端貸款辦理經驗，整理出較清晰的方向，讓尚未承作相關貸款的銀行，以及有購屋需求的民眾參考，期盼市場對於地上權住宅能有更多認識。

董瑞斌提到，從銀行的角度應了解如何辦理地上權住宅貸款，從購屋者的角度而言，則聚焦在如何從銀行取得貸款，相關貸款成數、利率、年限等條件。目前在地上權住宅市場上，麗寶集團長期投入相關開發，案例數量居國內前列；合作金庫銀行則有較多實際承作地上權住宅貸款的經驗可分享。

董瑞斌說，在現今高房價的環境下，地上權住宅可作為另一種選項，特別是在年輕族群與退休族群的購屋考量上，也笑稱自己的退休宅可以考慮買地上權住宅就好。

地上權 董瑞斌 退休 買房

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