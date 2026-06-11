針對公平會審查Grab併購foodpanda案 立院舉辦公聽會

針對公平會審查Grab併購foodpanda案，立法院下午舉行公聽會，邀請專家、學家、業者等共同討論並交換意見。外送平台已成為民眾日常生活的重要服務，但當市場逐漸集中於少數跨國平台手中，相關影響不再只是商業競爭問題，更涉及個人資料保護、資通安全、勞動權益、消費者權益及國家安全等公共利益議題。

近期Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業，加上Uber、Grab及Delivery Hero (DH)之間的股權與資本連結，引發社會各界對市場壟斷、資料集中及平台治理風險的高度關注，為釐清跨國平台整併可能帶來的衝擊，並檢視我國現行監理制度是否足以因應數位平台經濟快速發展所帶來的新挑戰，立法委員林月琴等召開「UberEats併購foodpanda台灣業務之市場壟斷、國家安全與外送勞權公聽會」，邀集主管機關、專家學者及民間團體，從公平競爭、資通安全、國家安全、外送員勞動保障及消費者權益等面向進行深入討論，作為未來結合審查、法制精進及監理政策研議的重要參考。