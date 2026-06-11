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富邦產險攜手政大風保系、財管所深耕產學交流18年 雙向交流培育人才

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險與政治大學風保系、財管所產學合作邁入第18年，11日接待政治大學風險管理與保險學系師生企業實地參訪，協助學子銜接課堂內容延伸與產業實務。富邦產險／提供
富邦產險與政治大學風保系、財管所產學合作邁入第18年，11日接待政治大學風險管理與保險學系師生企業實地參訪，協助學子銜接課堂內容延伸與產業實務。富邦產險／提供

富邦產險於11日接待政治大學風險管理與保險學系師生企業實地參訪，由政治大學教授林國彬帶隊，並由富邦產險高階主管出席聆聽學生們的議題報告，提供專業建議。富邦產險法遵長李慧玲亦分享富邦產險推動公平待客及金融防詐之實務作為，期透過互動交流，協助學子銜接課堂內容延伸與產業實務，掌握產險業運作全貌。

富邦產險表示，與政治大學風險管理與保險學系、財務管理研究所產學合作開設的「產險經營管理實務講座」，至今已邁入第18年，累計至今已逾千名學生參與修課。該課程由富邦產險高階主管講授產險業第一線經營實務，主題涵蓋產物保險市場發展、個人及企業保險商品類型與規劃、客戶服務、海外市場布局、數位保險與數位轉型等，帶領學生從企業經營視角全面認識產物保險產業。課程規劃學生議題報告及業界實務回饋的雙向互動學習機制，由學生分組研究產險實務議題並進行報告，高階主管現場提供專業回饋，期盼促進學生將課堂所學轉化為對產業觀察，讓企業能聆聽年輕世代對保險服務的想法。此外，也透過實地觀摩，讓課堂知識走出教室，從第一線服務流程觀察客戶服務場景，深化學習成效。

實地參訪中，富邦產險也積極向校園學子傳遞防詐觀念。李慧玲表示，面對金融詐騙手法日益多樣化，富邦產險持續深化防詐宣導，透過多元管道提醒客戶留意常見詐騙手法，也提醒年輕世代提升風險意識，強化自我保護能力。除了防詐觀念的推動，富邦產險也持續實踐公平待客，精進申訴管理品質，已連續三年取得ISO 10002客訴管理系統國際認證，於2026年所研發之申訴管理輔助工具「申訴儀表板」，可即時掌握申訴風險態樣並同步檢視優化現行作業，並獲得智財局新型專利及設計專利之肯定，成為首家取得「客訴管理雙專利認證」之產險業者。

透過課程講授、議題報告與企業現場參訪，學生們可理解產險業實際運作。富邦產險說明，產學合作的目的不僅在於傳遞專業知識，也希望讓學生有機會接觸企業現場，了解產險業面對市場變化與客戶需求時的實務思考，未來將持續透過實務講座、企業參訪等方式，協助學子深化對產險經營管理的理解，培育保險專業人才。

富邦 政治大學 講座

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