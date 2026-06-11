迎接618購物節 聯邦銀行祭出刷卡限時加碼回饋、最高破萬元

618購物節即將到來，各大電商平台紛紛祭出各式折扣，讓線上買氣持續攀升。看準消費者年中消費需求大增，聯邦銀行（2838）特別推出618網購檔期優惠，鎖定多家熱門電商平台推出限時加碼回饋，活動期間刷聯邦卡回饋金額累積最高超過萬元，讓卡友在滿足購物需求之餘，還能輕鬆省荷包。

聯邦銀行今年6月推出「網購聯邦日」活動，凡於momo購物網、蝦皮購物及酷澎等熱門網購平台使用聯邦信用卡單筆消費滿額並完成登錄，即可享有8%刷卡金回饋。此外，指定期間在蝦皮購物或酷澎WOW會員專屬單筆消費達指定門檻，即享95折優惠，最高可折2,500元，折扣後累積金額達指定門檻再享超值刷卡金，讓卡友的每筆消費，都能轉換成為實質有感回饋。

針對3C家電、精品等高額消費族群，聯邦銀行推出分期專屬刷卡金回饋活動。於momo購物網、蝦皮購物618活動期間，刷聯邦卡分期滿額並完成登錄即享10%回饋，分期累積滿指定金額再加碼贈3,000元刷卡金，最高可獲得6,000元的加碼回饋，若同時搭配10%回饋與95折優惠，回饋最高破萬元。

另外，以3C商品深受消費者青睞的PChome同步推出限定優惠，於指定期間使用聯邦卡單筆分期滿4萬元並完成登錄，就可享有3,500元回饋，分期滿額再加碼送2,000元刷卡金，等於最高可以獲得5,500元回饋。

聯邦銀行針對熱愛跨境網購的卡友提供多元優惠方案，6月期間在淘寶使用聯邦卡消費滿額並完成登錄，最高享7%回饋。除618購物節專屬優惠外，聯邦卡友於指定網購通路消費，還能夠疊加各卡別原始回饋，讓優惠再加乘。

例如，刷聯邦賴點卡或M卡，享國外消費最高3%回饋無上限；偏好操作數位資產配置的消費者，使用聯邦MaiCoin聯名卡最高享4.5%回饋，讓日常花費轉換成為個人虛擬資產累積；而聯邦銀行的網購神卡-聯邦LINEBank聯名卡，則提供最高5.5%高額回饋。讓卡友在618期間的網購消費，無論國內外都能輕鬆累積回饋，滿足卡友全方位消費需求。