將來銀財管升級美股一站式投資體驗 加碼美元換匯優惠

純網銀「將來銀行 NEXT BANK」持續升級財富管理服務，助國人更便利接軌國際市場，近期擴大美股可投資標的，涵蓋了美股ETF、台灣企業ADR及市場關注之IPO公司，並同步推出限時美元換匯優惠，即日起至6月15日上午10點前，台幣兌美元享牌告匯率減碼0.4分回饋，客戶可透過將來銀行App一站式完成換匯、資金管理與美股投資，布局多元幣種資產。

將來銀行表示，全球市場波動期間，投資人除關注標的選擇，也更重視交易成本、資金效率與服務便利性。將來銀行財管服務以「一支App完成全球投資準備」為核心，提供24小時外匯服務，搭配美股投資、美元資金管理及信託帳戶服務，讓客戶不需往返分行或券商，即可在線上完成從換匯到投資的完整流程。

在投資服務方面，將來銀行持續擴大美股投資選項，客戶透過App可投資美股ETF、ADR及具IPO題材之公司等多元標的。美股買進手續費率僅0.15%，且無手續費低消門檻。活動期間不限交易筆數，美股買進手續費最高僅收新台幣99元，再享信託管理費0元優惠，有感降低小額、多筆或大額投資的交易成本，提升資金運用效率。

將來銀行為鼓勵更多國人踏出全球投資的第一步，近期推出的「理財養成計畫」讓民眾有著最高回饋400元現金券的機會。任務一為「新手開戶禮」：首次同步完成開立數位帳戶與信託帳戶並綁定行動裝置可領200元現金券；任務二「理財測驗禮」：活動期間內完成或更新「投資風險屬性測驗」可領100元現金券；任務三「會員加碼禮」：新加入成為「財富管理會員」，再領100元現金券。三項任務獨立計算，完成任一項即可獲得該項獎勵。此外，凡於活動期間內完成「更新投資屬性測試」的財富管理會員，即可獲得10,000元現金紅包抽獎資格，會員等級越高中獎機會越大。

將來銀行分析，全球投資已成為國人資產配置的重要環節，將來銀行財管服務以碎股低門檻、手續費99元封頂等全方位優惠，配合國人關注的多元投資標的，加上透明、高效的一站式投資平台，及近期上線的24小時全時段換匯、美元換匯減碼最高4.5分優惠，打造對國人最友善的投資方式，讓與投資有關的事情變簡單。