上海商銀基金會推「知識平權」與心靈永續 24年累積逾1,400場藝文盛宴

2024年6月在台北市中山北路繁華街道旁，一棟以「鑽石」為設計意象的綠建築嶄新矗立。這裡不只是上海商業儲蓄銀行的總部，位於二樓溫馨雅致的多功能會議廳，已成為台北藝文圈熟悉的重要文化空間。

白天，這裡是金融機構的一部分；夜晚，則化身為文學、音樂、電影與思想交流的藝文沙龍。但早在2002年，舊大樓時代就開始舉辦講座，24年來，已累積舉辦超過1,400場講座與藝文活動，無數作家、音樂家、藝術家、導演、企業家、醫師與學者，在這裡分享人生與思想，也讓上海商銀文教基金會成為台灣企業推動人文藝術的重要代表之一。

榮獲人文企業獎「藝文推手傑出獎」肯定的上海商銀文教基金會，用長期耕耘證明：企業的社會責任，不只是資源捐助，更能成為一種深層而持久的文化陪伴。

從金融到人文 企業最長遠的投資是文化

上海商業儲蓄銀行創立於1915年的上海，1965年於台灣復業，走過111年歷史。對上海商銀而言，「取之於社會、用之於社會」從來不只是口號，而是一種企業文化。於是，1990年成立了文教基金會，2010年再成立慈善基金會，希望透過文化教育與公益行動，回應社會真正需要的力量。

基金會秘書長呂毓卿表示，企業經營不能只追求數字成長，更應關注社會心靈層面的需求，作為內在安定與精神支持的來源。

「真正的人文工作，不是短期活動，而是長期累積。」也因此，基金會長年投入文學、音樂、電影、健康、藝術、經營管理…等各類公益講座，希望讓藝術與知識不再只是少數人的專屬，而能成為全民共享的公共資源。

值得一提的是，基金會所有經費並非來自對外募款，而是除了基金會自有基金孳息外，捐贈人上海商銀每年還會就稅後盈餘提撥約0.1%的金額作為ESG永續發展經費，讓文化投入能夠穩定而長久。

打造城市中的藝文平台 讓藝術真正走進生活

談起基金會的藝文空間，呂毓卿特別提到一段故事。

當年新總部大樓規劃時，曾有人提議將活動空間設於地下室，但上海商銀文教金會榮康信董事長卻堅持設置於二樓。他認為，這裡不該只是附屬空間，而應成為「中山北路的亮點，甚至是台北市的亮點」。如此規劃使原本屬於銀行的空間，在營業結束後轉化為夜晚的人文場域，成為許多藝文人士口耳相傳的重要據點。

基金會自2002年起陸續推動各個不同系列講座，包括「豐富人生」、「我們的文學夢」、「領略聲音之美」、「企業經理精進讀書會」、「與企業家有約」、「財富講堂」、「文學電影院」、「海光電影院」、「健康樂活」與「ESG永續發展」等，至今累積超過1,400場活動，每月的活動一推出，報名幾乎都秒殺。

其中，「我們的文學夢」系列已舉辦184場，邀請作家與讀者近距離交流，從白先勇、林文月、司馬中原，陳芳明、張系國到張大春、陳思宏等跨世代作家，都曾在此分享創作與生命故事。基金會希望，文學不只是閱讀，而能成為理解社會與人生的重要入口。

而基金會與聲樂家協會長期合作的「領略聲音之美」，已舉辦超過230場音樂賞析，以近距離音樂沙龍形式，，讓民眾接觸古典音樂、重新感受藝術的溫度。

在電影推廣方面，有「文學電影院」及「海光電影院」兩個系列，邀請影評人深度解析，或由影評人與導演對談，讓電影也成為觀察時代與人性的窗口。

從講座到出書 讓知識長久流動

基金會認為，文化不應只是短暫活動，而應留下可被反覆閱讀與傳承的知識資產。

基金會用心將精彩的演講內容集結成冊，分享給更多的人。目前，已出版《豐富人生必修學分》、《我們的文學夢》、《與企業家有約》及《ESG永續發展》共20多冊，皆免費贈送全台學校、圖書館、與公益單位及講座來賓。

「我們希望知識像空氣一樣自由流動。」面對數位時代來臨，基金會也積極導入Facebook直播與YouTube影音典藏，打造「零距離、零時差」的學習平台，累積線上觀看次數突破12萬人次。

這樣的「知識平權」理念，也讓基金會的人文推廣，從實體講堂延伸成為全民共享的文化平台。

長期累積的人文力量 正在悄悄改變社會

除了文藝，基金會也長期深耕健康與社會議題。早期在時任三軍總醫院陳宏一院長的協助下，開辦「健康樂活講座」，邀請台大、榮總、三總、北醫、長庚…等教學醫院醫師，分享健康觀念，並將講座內容併入《豐富人生必修學分》專輯中發行。近年面對日益嚴峻的青少年心理課題，更與自殺防治協會攜手推動多場的心理健康講座，及時回應社會的隱形需求 。

醫師公會前理事長李明濱教授來演講時談及，過去病人看病等很久，實際看診卻往往三分鐘就結束。他指出：「醫師要能從病人的角度來思考，要有同理心。」而培養這份同理心的關鍵，則要從人文素養的提高著手，藉由藝文涵養與啟發，才能換位思考，建立更和諧的社會，這也是，上海商銀文教基金會投入甚多心力在人文講座的初心 。

「我們辦一場兩場活動沒有感覺，但我們辦了100場、200場…到1,400場，就產生很大的火花，累積就是力量。」秘書長呂毓卿如此形容基金會多年來推動藝文活動的工作心得。

「真正的人文永續，不只是舉辦活動，而是持續在社會中播下理解、閱讀、思辨與關懷的種子。」當這些種子慢慢發芽，便會成為推動社會向前的重要力量。

未來，基金會也將持續深化數位平台經營，推動跨界合作，並讓更多年輕世代參與其中，讓文化與藝術在城市中持續發光。

海光電影院《南方，寂寞鐵道》影評人藍祖蔚老師 (右)、與談人蕭菊貞導演 (左)。照片提供／上海商業儲蓄銀行文教基金會

基金會已出版《豐富人生必修學分》9輯，《我們的文學夢》14輯，《與企業家有約》2輯，及《ESG永續發展》1輯。照片提供／上海商業儲蓄銀行文教基金會