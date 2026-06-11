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美國5月CPI創三年新高 推升美元強勢、非美貨幣貶值

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國最新公布的5月消費者物價指數（CPI）表現大致符合預期，但整體通膨年增率在油價帶動下，衝上4.2%、月增0.5%，創下逾三年來新高。雖然核心通膨月增率放緩至0.2%，顯示基本物價壓力略有降溫，但受到中東地緣政治衝突引發的能源上漲干擾，市場仍然認為聯準會可能會在年底前升息一次，導致避險資金湧入美元，非美貨幣相對美元呈現貶值。

國銀分析指出，美國核心通膨雖放緩，但難以扭轉整體通膨因油價飆升而回彈，緊縮的貨幣政策前景恐令美元持續維持強勁，若中東局勢進一步惡化，美元指數可能突破目前區間，挑戰100.5關鍵點。

另一方面，隨著美元重拾強勢，以及市場規避地緣政治風險的雙重打擊，亞洲主要貨幣11日普遍走弱，日圓兌美元持續在160之上震盪，市場正密切關注日本官方是否會口頭或實質進場干預。

美國 通膨 美元指數

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